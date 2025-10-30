Putinova zvesta lepotica: kdo je Jana Lantratova, nova zvezda Kremlja? (VIDEO)

V Rusiji se je pojavila nova zvezda politike – in ne, za zdaj še ne meri na Putinov stolček. A 36-letna Jana Lantratova, nekdanja voditeljica MTV in danes poslanka ruske Dume, bliskovito pridobiva vpliv v kremeljskih krogih. Plavolasa političarka, ki brez zadržkov podpira vse odločitve ruskega predsednika, velja za enega vidnejših obrazov nove generacije proruskih politikov.

Lantratova, rojena v nekdanjem Leningradu (današnjem Sankt Peterburgu), je kariero začela leta 2010 kot pomočnica lokalnega politika. Kmalu je napredovala v mladino Putinove stranke Enotna Rusija, nato pa se preusmerila h gibanju Veseruskofront, ki je odkrito podpiralo predsednika. Leta 2021 je bila izvoljena v rusko Dumo kot članica stranke Pravična Rusija – za resnico.

Putin je naklonjen plavolaskam. FOTO: Pavel Bednyakov Via Reuters

Njeno lojalnost Kremlju pa je opazil tudi Zahod. Združeno kraljestvo jo je uvrstilo na seznam sankcioniranih oseb, kar pomeni, da v Veliki Britaniji ne sme voditi nobenega podjetja. Za Lantratovo je to, kot se zdi, celo nekakšen znak prestiža – dokaz, da jo zahodne države vidijo kot Putinovo zaveznico.

Na nedavni strankarski konferenci je samozavestno uvajala govorce in stopala v ospredje med vodilnimi možmi proruskega tabora. Ko so jo novinarji povprašali, kaj bi ob Putinovem 73. rojstnem dnevu povedala lepega o predsedniku, je imela veliko povedati.

»Vladimir Putin je Rusiji vrnil zasluženo mesto v svetu in ponos, ki ga je izgubila po razpadu Sovjetske zveze. Rusija temelji na družinskih vrednotah, ljubezni do otrok in spoštovanju staršev. Olimpijske igre so veličasten dogodek, ne pa parada ponosa, kot v Parizu. Rusko federacijo vodi močan predsednik,« je izjavila za ruske medije.

Njene izjave in dejanja so neizpodbitno jasna – Lantratova je trdno na Putinovi strani in brezpogojno podpira njegove politične poteze. Britanski tabloid Daily Star pa je ob tem cinično pripomnil: »Glede na Putinovo naklonjenost mladim svetlolaskam, bi ji v prihodnosti utegnila pripasti še kakšna druga vloga.«