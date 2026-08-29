Putinovi vesoljski podvigi v razsulu! Njegovi sateliti padajo nazaj proti Zemlji (VIDEO)

Ambiciozni ruski načrti o lastni satelitski internetni mreži, ki bi konkurirala sistemu Starlink, so doživeli nov udarec. Sveže izstreljeni sateliti iz serije Rassvet namreč nekontrolirano izgubljajo višino in padajo proti Zemljini atmosferi, namesto da bi se dvignili na ciljno orbito.

Podatki o sledenju kažejo, da dvema od 16 satelitov, ki so jih 19. julija izstrelili z raketo Sojuz z vesoljskega izstrelišča Pleseck, ni uspelo izvesti zastavljenega manevra. Do avgusta sta padla pod višino 300 kilometrov. Čeprav je sprva 11 satelitov začelo postopno dvigovanje, so trije do konca meseca prenehali pridobivati višino in začeli ponovno padati. Nobeden od izstreljenih satelitov ni presegel višine 360 kilometrov, kar je znatno slabše od prve serije satelitov, izstreljene marca, ko so prizadetemu satelitu po neuspelem dvigu junija potrdili dokončni padec v atmosfero.

Kljub težavam je rusko podjetje Bureau 1440, ki razvija ta sistem, lansiranje označilo za uspešno ter sporočilo, da so sateliti vzpostavili povezavo z nadzornim centrom in bodo po preverjanju sistemov prešli v ciljno orbito. Zanimivo pa je, da ruska vesoljska agencija Roskozmos in ministrstvo za obrambo izstrelitve uradno sploh nista potrdila. Projekt Rassvet naj bi Rusiji zagotovil neodvisno širokopasovno omrežje, s katerim bi nadomestili onemogočeno uporabo Starlinka. Podjetje Bureau 1440 načrtuje, da bo do leta 2027 v orbiti imelo skoraj 300 satelitov, do leta 2035 pa že okoli 900.

Ukrajina situacijo podrobno spremlja

Ukrajinski strokovnjaki situacijo podrobno spremljajo. Po besedah izvedenca za satelitske komunikacije Volodimirja Stepanetsa trenutna prva skupina satelitov Rusiji omogoča le dve približno enourni okni komunikacijske dostopnosti nad Ukrajino na dan. Za stabilno in neprekinjeno pokritost pa bi Moskva v orbiti nujno potrebovala vsaj od 200 do 250 delujočih satelitov.