Putinovi vojaki vdrli v državo članico Nata (VIDEO)

Trije ruski obmejni stražarji so v sredo zjutraj nepooblaščeno prečkali estonsko-rusko mejo na reki Narvi, je potrdil estonski notranji minister Igor Taro. Čeprav razlogi za incident za zdaj niso znani, estonske oblasti sporočajo, da ni prišlo do neposredne grožnje nacionalni varnosti, je navedel ERR News.

Na estonskem ozemlju okoli 20 minut

Incident se je zgodil okoli 10. ure v bližini valobrana Vasknarva v okrožju Ida-Viru, ko so estonski obmejni stražarji z nadzorno opremo zaznali nekaj ruskih kolegov na zračnem plovilu. Plovilo se je ustavilo pri valobranu, ki poteka po estonskem in ruskem ozemlju na vhodu v jezero Peipus, nakar so se trije Rusi izkrcali.

Posnetek, ki ga je objavila estonska policija in obmejna straža (PPA), prikazuje, kako so ruski obmejni stražarji hodili vzdolž valobrana, prešli mejo iz Rusije v Estonijo in se nato vrnili na rusko stran. Nato so se znova vkrcali na zračno plovilo in zapustili območje. Po besedah ministra Tara so se na estonskem ozemlju zadrževali okoli 20 minut.

Je šlo za provokacijo?

Estonske oblasti so od Ruske federacije zahtevale uradno pojasnilo.

Na vprašanje, zakaj Rusov niso pridržali, je Taro pojasnil, da so se vrnili na rusko ozemlje še pred prihodom estonske patrulje. »Nismo v položaju, da bi vstopali globlje na rusko ozemlje, da bi jih aretirali, « je dejal in dodal, da za zdaj ni mogoče potrditi, ali je šlo za namerno provokacijo.