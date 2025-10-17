Putinovo prizorišče olimpijade napadli z droni in raketami! Turisti bežali s plaž v podzemne garaže (VIDEO)

Ruske oblasti so v petek sporočile, da je Ukrajina izvedla raketni in brezpilotni napad na območje ob črnomorski obali pri Sočiju. Mesto, ki velja za priljubljeno turistično središče in je gostilo olimpijske igre leta 2014, je bilo tarča napada z morja in zraka.

Župan Sočija je sporočil, da so ruske sile napad odbile, prebivalce in turiste pa pozval, naj se umaknejo z obale in poiščejo zavetje. Na družbenih omrežjih so prebivalci poročali o sirenah in eksplozijah, turisti so panično zapuščali plaže in se zatekali v podzemne garaže.

Lokalni mediji poročajo, da je bil letalski promet na mednarodnem letališču v Sočiju začasno ustavljen. Za zdaj ni poročil o večji škodi.

Soči je priljubljeno turistično letovišče. FOTO: Š Maxim Shemetov/Reuters Reuters Pictures

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so nad Krimom sestrelili 32 ukrajinskih dronov. Po njihovih navedbah na energetskih objektih ni bilo škode in ni prišlo do izpadov elektrike. Krim in Soči oba ležita ob Črnem morju, med njima pa je približno 500 kilometrov zračne razdalje.

Nemška tiskovna agencija dpa pa navaja neuradne informacije in videoposnetke s spletnih omrežij, ki kažejo na morebiten zadetek velikega skladišča nafte v Simferopolu na Krimu.