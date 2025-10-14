  • Delo d.o.o.
ZASEBNO ŽIVLJENJE

Putinovo skrivno življenje: nasilje, ljubica in tretja hči, ki je državna skrivnost

Ruska novinarja sta razkrila predsednikove temačne skrivnosti ...
Vladimir Putin. FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters
Vladimir Putin. FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters
S. N.
 14. 10. 2025 | 09:45
 14. 10. 2025 | 10:43
3:19
A+A-

V očeh javnosti je predsednik Rusije Vladimir Putin skrben mož, družinski človek in zagovornik tradicionalnih vrednot. Vendar pa, kot razkrivata avtorja knjige Car osebno, ruska preiskovalna novinarja Roman Badanin in Mihail Rubin, njegova zasebnost kaže povsem drugačno sliko.

»Dan družine, ljubezni in zvestobe«

Ko je Putin leta 2000 stopil na položaj predsednika, se je v javnosti pojavljal skupaj s takratno ženo Ljudmilo. Osem let pozneje, leta 2008, je v Rusiji uvedel praznik dan družine, ljubezni in zvestobe, ki ga praznujejo vsako leto 8. julija. Simbol praznika je marjetica – cvet, ki predstavlja čistost in veselje.

Po pisanju nemške revije Focus pa je Putin v političnem življenju očitno igral dvojno igro.

Psihično in fizično nasilje

Knjiga opisuje, da v samem srcu Kremlja ni bilo ne duha ne sluha o družinski idili. Avtorja trdita, da je predsednik postopoma razkrojil svojo družino – s psihičnim in fizičnim nasiljem ter rednimi obiski striptiz barov.

Že v začetku devetdesetih let, navaja ruski dnevnik Nezavisima gazeta iz leta 1999, je Putin pogosto zahajal v nočni klub Luna v Sankt Peterburgu. Uradno naj bi se tam srečeval s poslovnimi partnerji, v resnici pa so ga privlačili erotični nastopi. Klub mu je bil očitno tako domač, da je njegov podpis še danes mogoče videti na enem od zidov.

Moža ni poznala

V tistem času je bil že oče dveh hčera, Marije in Jekaterine, in od leta 1983 poročen z Ljudmilo. Kot piše novinar Oleg Blozki v biografiji Vladimir Putin – Pot do oblasti iz leta 2002, Ljudmila dolgo ni poznala resnične narave svojega moža – vedela ni niti tega, da je delal za KGB.

V pogovoru z Blozkim je povedala:

»Sosed je večkrat govoril mojemu možu: ‘Vladimir, pomagaj ženi!’ A Putin tega ni jemal resno. Tudi ko sem bila visoko noseča, je menil, da moram vse opraviti sama – vključno s tem, da nosim težke vreče v šesto nadstropje.«

Tretja hči

Več neodvisnih virov trdi, da je bil Putin do žene nasilen – tako verbalno kot fizično. Avtorja knjige pišeta, da je imel hkrati ljubezensko razmerje z žensko z imenom Svetlana, ki je bila od njega mlajša 23 let. Z njo naj bi ustvaril skrivno družino, iz te zveze pa naj bi se rodila njegova tretja hči – Jelizaveta.

Avtorja dodajata, da sta Svetlana in njuna hči postali milijonarki prav zaradi Putinove bližine – njuno premoženje ocenjujejo na približno 100 milijonov dolarjev. Njegovi prijatelji naj bi jima priskrbeli razkošna stanovanja na elitnih lokacijah v Moskvi.

Danes 22-letna Jelizaveta, poudarjata Badanin in Rubin, ostaja strogo varovana državna skrivnost. Medtem ko je Putin živel z drugo žensko, je bil še vedno poročen z Ljudmilo. Uradno sta se ločila šele leta 2013, zaključuje Focus, ki ga povzema Dnevni avaz.

Več iz teme

Vladimir Putindružinazasebnost
