Čeprav je ruski predsednik Vladimir Putin v središču pozornosti že četrt stoletja, njegovo zasebno življenje ostaja strogo varovana skrivnost. Redke podrobnosti, ki pridejo v javnost, so bodisi skrbno filtrirane skozi državno propagando bodisi so jih izkopali preiskovalni novinarji.

Kremelj, starodavno središče ruske državne oblasti, je postal Putinov drugi dom – kraj, ki si ga deli z alegoričnimi duhovi svojih predhodnikov, od Ivana Groznega do Josifa Stalina, tako navaja The Times.

Večino časa živi v Kremlju in dela pozno v noč

V dokumentarnem filmu državne televizije, predvajanem lani, je Putin povedal, da danes večino časa živi v Kremlju in dela pozno v noč. V intervjuju za televizijski kanal Rossija 1, za katerega je bilo navedeno, da je bil posnet po 1.30 uri zjutraj, je Putin novinarski ekipi pokazal stanovanje znotraj rdečih kremeljskih zidov.

Skoraj ne pije alkohola in se zdravo prehranjuje

Glavni prostor je bil opremljen s pozlačenimi lesenimi oblogami, v njem pa je stal bel koncertni klavir, za katerega je dejal, da nanj redko igra. Na vidnem mestu je visel portret carja Aleksandra III., znanega po tem, da je odpravil liberalne reforme svojega očeta Aleksandra II. Stanovanje je imelo tudi domačo telovadnico ter majhno cerkev, urejeno v enakem, z zlatom bogato okrašenem slogu kot preostali del Putinovega bivalnega prostora.

Ruski predsednik je star 73 let

Po dostopnih informacijah skoraj ne pije alkohola in se zdravo prehranjuje. V dokumentarcu državne televizije je novinarski ekipi ponudil kefir, brusnice in čaj. Na mizi so bili tudi banane in sojina omaka. Čeprav se Putinova trditev, da skoraj vse dni preživi v Kremlju, šteje za rahlo pretiravanje, verjetno nima veliko časa za bivanje v svoji razkošni in strogo varovani rezidenci ob jezeru Valdaj. Po navedbah preiskovalnih novinarjev tam živi z Alino Kabajevo, nekdanjo olimpijsko gimnastičarko, in njunima sinovoma.

Dva sinova živita izolirana od sveta

Dečka Ivan (10) in Vladimir (6) živita v razkošju, vendar sta skoraj popolnoma izolirana od zunanjega sveta, navaja preiskovalni portal Dossier Center. Po njihovem poročilu Putin sinova običajno obišče pozno zvečer, potem ko opravi vse službene obveznosti. Putin ima še dve odrasli hčeri iz zakona z nekdanjo ženo Ljudmilo, vendar njune identitete nikoli ni uradno potrdil. Marija Voroncova (40) je endokrinologinja, Katerina Tihonova (39) pa tehnološka direktorica in nekdanja akrobatinja.

Putin je večkrat javno povedal, da ima vnuke, vendar jih nikoli ni omenjal po imenu niti ni navajal njihove starosti. »Mlajši člani moje družine govorijo kitajsko,« je dejal lani. Na vprašanje državnih medijev, ali je do vnukov strog, se je nasmehnil in dejal, da ni. Dodal je, da jih vidi, kadar najde prost trenutek v svojem »natrpanem delovnem urniku«.

Krog ljudi, s katerimi je obdan, se je zožil

Krog ljudi, s katerimi se ruski predsednik obdaja, se je po pandemiji covida-19, ko se je umaknil v svojo rezidenco Novo-Ogariovo pri Moskvi in v vilo ob jezeru Valdaj, občutno zožil. Med njegovimi najbližjimi sodelavci sta danes Jurij Kovalčuk, bančni in medijski mogotec, ter njegov brat Mihail, vodja ruskega inštituta za jedrske raziskave. Oba si z Putinom delita nagnjenost k protizahodnim in protiameriškim teorijam zarote.

Menijo, da je Putin v dobrih odnosih z Nikolajem Patruševom, nekdanjim vodjo ruskega varnostnega sveta. Patrušev je leta 2023 za državne medije izjavil, da ZDA načrtujejo napad na Rusijo, ker se želijo zahodne elite po izbruhu supervulkana pod narodnim parkom Yellowstone v ameriški zvezni državi Wyoming preseliti v Sibirijo.