Putinu je dal hudo lekcijo. Ta se je presedal, mrščil in delal grimase (FOTO in VIDEO)

Po spletu kroži posnetek, na katerem je mogoče videti, kako je armenski premier Nikol Pašinjan prisilil ruskega voditelja Vladimirja Putina, da se je v očitnem nelagodju presedal na stolu in se mrščil med srečanjem v Kremlju, medtem ko je Pašinjan hvalil vrline demokracije in svobode družbenih medijev ter ruskemu vladarju pravzaprav dal lekcijo, kot so ocenili nekateri opazovalci.

Nikol Pašinjan je ruskemu avtokratu predaval o demokraciji. FOTO: Pavel Bednyakov Afp

Putin skrajno nervozen in očitno razdražen

Ruski voditelj, znan po brezsramnem volilnem inženiringu in – zlasti v zadnjem času – blokiranju interneta, je med »predavanjem« armenskega premierja, ki se je ves čas svojega nastopa nasmihal, delal grimase, si nervozno praskal glavo, se presedal, krčil roke, udarjal z nogami, premikal po stolu in brskal po nohtih.

Putin, ki je bil skrajno nervozen in očitno razdražen, se je tako znašel v neobičajni situaciji, ko ga drugi državnik predrzno javno zasmehuje in hvali prednosti demokracije v svoji državi, nekdanji sovjetski republiki, sredi simbola njegove moči – znotraj kremeljskih zidov.

»Kar zadeva naše notranjepolitične procese, veste, Armenija je demokratična država ... to je za nas postala nekaj povsem običajnega,« je 50-letni Pašinjan dejal 73-letnemu Putinu ter poudaril, da v Armeniji dvakrat letno izvajajo volitve. »Ljudje glasujejo tudi za ali proti političnim strankam ... to je za nas temeljno vprašanje,« je njegove besede povzel Daily Mail.

Putin ukinja svobodo družbenih medijev

Pašinjan ni omenil trenutnega omejevanja dostopa do spleta s strani Kremlja, temveč je zgolj poveličeval svobodo spleta v Armeniji z jasno sporočilnostjo. »Naši družbeni mediji so na primer stoodstotno svobodni ... ni nikakršnih omejitev,« je dejal, medtem ko se je Putin nestrpno presedal.

Drzno Pašinjanovo nastopanje prihaja v trenutku, ko Putin ukinja svobodo družbenih medijev v Rusiji in skuša blokirati najbolj priljubljeno platformo v državi, Telegram, ker ta noče razkriti svojih algoritmov njegovi varnostni službi. Namesto tega so Rusi prisiljeni uporabljati MAX, nadzorno aplikacijo z vohunskim programom, ki jo je odobrila država, nadzoruje pa jo varnostna služba FSB, njen lastnik pa je član širšega Putinovega sorodstva.