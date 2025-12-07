Kremelj je pozdravil potezo predsednika ZDA Donalda Trumpa, da revidira svojo strategijo nacionalne varnosti in preneha Rusijo označevati kot »neposredno grožnjo«, je dejal tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, navaja tiskovna agencija TASS.

Rusija nič več kot glavna grožnja

Ameriške strategije po ruski aneksiji Krima leta 2014 in invaziji na Ukrajino leta 2022 so Moskvo opredeljevale kot glavno grožnjo. Posodobljeni dokument, objavljen v petek, pa uporablja milejši ton in spodbuja, čeprav omejeno, sodelovanje z Rusijo. Peskov je še povedal, da je posodobljena strategija opustila formulacijo, ki je Rusijo opisovala kot neposredno grožnjo, ter namesto tega pozvala k sodelovanju z Moskvo pri vprašanjih strateške stabilnosti.

Pozitiven korak

»To razumemo kot pozitiven korak,« je dejal in dodal, da bo Moskva dokument natančno preučila, preden bo sprejela širše zaključke.

Nova, 29 strani dolga strategija predstavlja Trumpovo zunanjepolitično vizijo kot vizijo »prožnega realizma« in navaja, da bo ameriško politiko v prvi vrsti vodilo »tisto, kar deluje za Ameriko«, piše v dokumentu.

Washington bi si tako prizadeval za hitro rešitev konflikta v Ukrajini in si kot cilj zadal ponovno vzpostavitev »strateške stabilnosti« z Moskvo, pri čemer hkrati poudarja, da ruska dejanja v Ukrajini ostajajo osrednje varnostno vprašanje, še navaja dokument.

Strategija je bila objavljena v ozračju zastoja v ameriški mirovni pobudi, v okviru katere je Washington predstavil predlog, ki podpira glavne zahteve Rusije v tej skoraj štiri leta trajajoči vojni.

Trump obožuje Putina, Evropa zaskrbljena

Trump sicer pogosto hvali in občuduje ruskega predsednika Vladimirja Putina, zaradi česar ga kritiki obtožujejo popustljivosti do Moskve, tudi če njegova vlada ohranja sankcije zaradi ruskih dejanj v Ukrajini. Evropski zavezniki, ki se pri odvračanju Rusije zanašajo na ameriško vojaško podporo, so to spremembo pozorno spremljali in izrazili zaskrbljenost, da bi milejši jezik ZDA lahko oslabil prizadevanja za soočanje z Moskvo, medtem ko se vojna v Ukrajini nadaljuje.