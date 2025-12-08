Radi bi bili še bolj zeleni

Dunajski oddelek za mestne vrtove preizkuša nov pametni sistem za spremljanje vlažnosti tal mestnih dreves, s katerim želijo poskrbeti za še bolj trajnostno upravljanje zelene infrastrukture. Pametni senzorji omogočajo sprotno oceno, kdaj drevesa dejansko potrebujejo vodo, zato na Dunaju pričakujejo, da bo mogoče kmalu bistveno zmanjšati porabo vode in hkrati izboljšati nego mladih dreves.

V sklopu projekta Smart Trees (Pametna drevesa) dunajski mestni oddelek za mestne vrtove skupaj z oddelkom za digitalizacijo in energetskim podjetjem Wien Energie že od zime 2024 preizkuša učinkovitost merilnikov vlage, so sporočili iz mednarodne pisarne mesta Dunaj v Ljubljani. Mladim drevesom v mestu že ob sajenju v zemljo namestijo senzorje, ki merijo vlago in temperaturo tal ter informacije posredujejo prek mestnega omrežja Lorawan. Tehnologija omogoča zanesljiv prenos podatkov na velike razdalje ob izjemno nizki porabi energije, zato senzorji dolgo delujejo brez menjave baterij. Podatki se shranjujejo v mestni bazi podatkov, ki jo upravlja oddelek za digitalizacijo. V letošnji jeseni uvajajo pomembno nadgradnjo. Poleg talnih senzorjev dodajajo še senzorje na deblih, ki natančno spremljajo izhlapevanje vode. V kombinaciji s podatkom o izsušenosti tal bi lahko tako v prihodnje še natančneje določali potrebo po zalivanju.

Dunajski oddelek za mestne vrtove skrbi za približno pol milijona dreves, vsako leto pa posadijo tudi več tisoč novih. Trenutno jih zalivajo deloma ročno, deloma s pomočjo avtomatskih zalivalnih sistemov, ki delujejo po vnaprej določenih intervalih in se ne znajo odzivati na vremenske razmere. Uporaba senzorjev bi znatno pripomogla k učinkovitejši porabi vode, energije in kadra. Senzorji pa ne bodo pripomogli le k optimizaciji zalivalnih procesov, temveč bodo v veliko pomoč tudi znanosti. V sodelovanju z Univerzo na Dunaju, zveznim uradom za vodno gospodarstvo in naravoslovnimi društvi spremljajo, kako se določene drevesne vrste razvijajo v mestnem okolju in kako gnojila vplivajo na razvoj koreninskega sistema. Na podlagi izsledkov načrtujejo pripravo priročnika za nego mladih dreves na Dunaju, ki bo zagotovila najboljšo možno oskrbo dreves in optimalno porabo virov.