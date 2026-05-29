Radovedna delfinka zabava turiste, nekaterim naj bi prinašala celo ribe

DELFINI so prikupni morski sesalci igrive narave, ki vedno znova očarajo tako otroke kot odrasle. Plavanje z njimi ponekod po svetu velja za pravo turistično atrakcijo, za katero je treba globoko seči v žep. V zalivu slikovitega francoskega mesta Saint-Jean-de-Luz pa že od jeseni navdušuje mlada delfinka. Gre za samico velike pliskavke, staro približno od pet do osem let, ki je očitno zelo radovedna in jo človeška bližina nenavadno privlači. Njena plavut se pogosto pokaže le nekaj metrov od obale, nato pa se spet izgubi v modrini. Mestne oblasti so sporočile, da se žival v zalivu zadržuje od oktobra 2025.

Mestne oblasti opozarjajo, da gre vendarle za divjo žival.

Kopalci jo videvajo med plavanjem, turisti jo iščejo s pogledom z obale. »Vidimo njeno plavut in glavico. Včasih skoči. Čarobno je,« je za Le Parisien povedal Carmine, lastnik picerije ob oceanu. Še bolj navdušena je bila ena od kopalk, ki je opisala bližnje srečanje z delfinko: »Noro je, z nami se igra.« Delfinka naj bi se plavalcem približala sama, jih radovedno opazovala in se včasih ob njih tudi zadržala. Po besedah enega od rednih kopalcev naj bi ga nekoč celo spremljala, ko se je potopil, nato pa z njim priplavala nazaj proti površju. Po poročanju francoskega časnika naj bi nekaterim celo prinašala alge ali ribe.

Noro je, z nami se igra.

A čeprav je zgodba na prvi pogled ljubka, strokovnjaki opozarjajo, da delfinka ni morska maskota in ne domača žival. Tehta okoli 200 kilogramov in ostaja divja. Potrebuje mir, zato mestne oblasti obiskovalce pozivajo, naj je ne zasledujejo, se je ne dotikajo in ne vabijo k sebi. Zaradi preveč vsiljivega vedenja nekaterih so že uvedli tudi nadzor in globe.