  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZDRAVLJENJE

Rakavi bolniki, ki jim ni pomagalo nič, dobili novo zdravilo. Tumorji so se začeli zmanjševati

Novo eksperimentalno zdravilo, razvito v Oxfordu, je v zgodnji fazi kliničnega preskušanja pri bolnikih brez drugih možnosti zdravljenja pokazalo spodbudne rezultate, saj so se tumorji pri nekaterih bolnikih s šestimi pogostimi vrstami raka zmanjšali za najmanj 30 odstotkov.
FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Dr_microbe Getty Images

FOTO: Dr_microbe Getty Images

FOTO: Press
FOTO: Press
FOTO: Dr_microbe Getty Images
N. Č.
 3. 6. 2026 | 11:35
 3. 6. 2026 | 11:35
A+A-

Pametno zdravilo, ki tumorskim celicam preprečuje, da bi se skrivale pred imunskim sistemom, lahko pri šestih pogostih vrstah raka zmanjša tumorje za najmanj 30 odstotkov, so pokazali zgodnji rezultati kliničnega preskušanja. Novi pristop, ki so ga razvili v Oxfordu, imunoterapevtskim zdravilom omogoča, da prepoznajo in uničijo raka pri bolnikih, pri katerih takšno zdravljenje ne deluje več, piše The Guardian.

Preskušanje pri bolnikih brez drugih možnosti

V preskušanju, ki so ga izvedli v Združenem kraljestvu, Franciji, Španiji in Avstraliji, je sodelovalo 83 bolnikov z rakom materničnega vratu, sečnega mehurja, jeter, črevesja, pljuč ali glave in vratu. Vsi udeleženci so prejeli eksperimentalno zdravilo GRWD5769 v kombinaciji z imunoterapijo s cemiplimabom.

Ključno je, da pri vseh teh bolnikih predhodno zdravljenje ni dalo rezultatov ali pa je imunoterapija prenehala delovati. Večina jih ob vključitvi v študijo ni imela drugih možnosti zdravljenja. Raziskovalci, ki jih je vodila zdravstvena ustanova The Christie NHS Foundation Trust iz Manchestra, so ugotovili, da so se tumorji zmanjšali pri 26 bolnikih. Pri 15 od njih so zaznali zmanjšanje tumorjev za najmanj 30 odstotkov.

Kako zdravilo z raka »sname plašč nevidnosti«

Čeprav je imunoterapija izboljšala preživetje številnih bolnikov, lahko njena učinkovitost oslabi ali povsem izgine, ko se tumorske celice skrijejo pred imunskim sistemom in se še naprej širijo. Tumorji to dosežejo z manipulacijo encima ERAP1, zaradi česar postanejo »nevidni« za celice T, ključne celice imunskega sistema, ki napadajo bolezni.

Eksperimentalno zdravilo GRWD5769 deluje tako, da blokira encim ERAP1. S tem, slikovito rečeno, s tumorskih celic odstrani »plašč nevidnosti« in jih naredi vidne celicam T, ki jih prej niso mogle zaznati. To imunoterapiji s cemiplimabom omogoči, da raka natančno poišče in uniči.

FOTO: Press
FOTO: Press

Uspeh pri šestih različnih vrstah tumorjev

Ugotovitve so predstavili na letnem srečanju Ameriškega združenja za klinično onkologijo v Chicagu, največji svetovni konferenci o raku. Pokazalo se je, da GRWD5769 zmanjšuje tumorje pri vseh šestih vrstah raka, vključenih v preskušanje.

Zdravilo je za najmanj šest mesecev ustavilo napredovanje bolezni pri 18 odstotkih bolnikov z rakom materničnega vratu, 32 odstotkih bolnikov z rakom jeter, 36 odstotkih bolnikov z rakom sečnega mehurja, 38 odstotkih bolnikov z rakom glave in vratu ter pri več kot polovici bolnikov z rakom črevesja (51 odstotkov) in pljuč (55 odstotkov).

Rezultate prve faze preskušanja je predstavila glavna raziskovalka, profesorica Fiona Thistlethwaite. »Glede na to, da se zdravilo jemlje v obliki tablete, je to zelo impresivno. Še vedno je zgodaj in potrebujemo nadaljnje študije, vendar gre za novo zdravilo z novim mehanizmom, ki očitno pomaga imunoterapiji, da deluje učinkoviteje,« je dejala Thistlethwaite.

Tablete, ki jih bolniki lahko jemljejo doma, je razvilo podjetje Greywolf Therapeutics iz Oxforda. Bolniki so jih dobro prenašali. Preskušanje še poteka, načrtovana pa je tudi večja študija.

FOTO: Press
FOTO: Press

Strokovni komentarji in prihodnji koraki

Profesorica Thistlethwaite, svetovalka za medicinsko onkologijo in medicinska direktorica ustanove za klinične raziskave Christie, je dodatno pojasnila pomen rezultatov.

»Imunoterapija je bila prelomnica pri zdravljenju raka, vendar je število ljudi, ki jim lahko koristi, še vedno razmeroma majhno. Pri tem preskušanju me navdušuje kombinacija močnih znakov učinkovitosti pri šestih vrstah tumorjev, odpornih proti imunoterapiji, in to ob zelo malo stranskih učinkih. To je v tako zgodnji fazi neobičajno, saj običajno takrat spremljamo predvsem varnost zdravila. Veliko dela nas še čaka, preden bo zdravilo prišlo v klinično prakso, vendar mi dejstvo, da povsem novo zdravilo tako zgodaj pokaže takšen potencial – in to pri toliko različnih vrstah raka, ki jih je težko zdraviti – daje iskren optimizem.«

Glavni raziskovalec preskušanja v Veliki Britaniji, profesor Stefan Symeonides iz Centra za raka v Edinburgu, je zgodnje rezultate opisal kot »vznemirljive«. »Fantastično je, da nam je uspelo ta obetavni novi imunoterapevtski pristop pripeljati do kliničnih preskušanj in videti, da imajo naši bolniki od njega koristi,« je dejal.

Dr. Samuel Godfrey iz organizacije Cancer Research UK, ki ni sodeloval v študiji, je dejal: »Zdi se, da to preskušanje kaže, da bi novo zdravilo lahko povečalo učinkovitost imunoterapije, tudi v primerih, ko ta prej ni bila uspešna. Neobičajno je videti takšne izide pri bolnikih, katerih rak se ni več odzival na zdravljenje, zato so ti rezultati spodbudni. Vendar je to še vedno študija v zgodnji fazi, zato bodo potrebna večja preskušanja, da bi ugotovili, ali lahko ta pristop bolnikom prinese trajne koristi.«

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdravilarakzdravljenjebolezenmedicinaraziskavaOxfordtumor
ZADNJE NOVICE
11:16
Novice  |  Slovenija
POLETNA SEZONA

V kopalkah skozi mesto? Spanje v avtu? Globe v Sloveniji niso več šala

Vse bolj obiskane slovenske občine pred poletno sezono opozarjajo, da za nedostojno vedenje, divje kampiranje, nepravilno parkiranje, pitje alkohola na javnih površinah ali rezerviranje prostora na plaži z brisačo ponekod grozijo tudi več stoevrske globe.
Nina Čakarić3. 6. 2026 | 11:16
11:05
Novice  |  Slovenija
PUHASTI OBLAČKI ZNOVA NA VRHU

Planinsko orientacijsko tekmovanje je priljubljena učna metoda (FOTO)

Na Slovenskem planinskem orientacijskem tekmovanju SPOT Velenje 2026, ki ga je v sklopu Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije organiziralo Planinsko društvo Velenje, se je pomerilo 69 najboljših ekip iz države.
Jože Miklavc3. 6. 2026 | 11:05
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANE OSEBE

Ste ga videli? Pogrešajo 22-letnega Davida iz Slovenskih Konjic

Od doma se je odpeljal s črnim volkswagnom golfom serije 5 in se ni vrnil.
3. 6. 2026 | 11:05
10:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Kobila brcnila veterinarja v prsi, umrl je na kraju

48-letni veterinarski delavec je v hlevu obdeloval kopito kobile, ko ga je žival z zadnjo nogo brcnila v prsni koš.
3. 6. 2026 | 10:13
10:10
Lifestyle  |  Polet
DOGODEK TEDNA

Slepi in slabovidni starši bodo s kolesi povezali Gorenjsko in osrednjo Slovenijo

Program se bo začel v petek s prihodom udeležencev in uvodnim druženjem.
Miroslav Cvjetičanin3. 6. 2026 | 10:10
10:10
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Katarina Kresal: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način

Njen obraz odseva jasno stališče: svoboda je krona družbenopolitičnega miljeja. In tukaj polovičarstva ni, dasiravno jo je prav ta načelnost v preteklosti – oskrunila.
Sabina Obolnar3. 6. 2026 | 10:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Storitev, ki jo razvija slovensko znanje: kako do mreže drugih ponudnikov

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Trend udobnega bivanja: dom, v katerem se hitreje umirimo

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

Profesionalci so izbrali svoje favorite za popoln videz las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki