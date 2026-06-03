Rakavi bolniki, ki jim ni pomagalo nič, dobili novo zdravilo. Tumorji so se začeli zmanjševati

Pametno zdravilo, ki tumorskim celicam preprečuje, da bi se skrivale pred imunskim sistemom, lahko pri šestih pogostih vrstah raka zmanjša tumorje za najmanj 30 odstotkov, so pokazali zgodnji rezultati kliničnega preskušanja. Novi pristop, ki so ga razvili v Oxfordu, imunoterapevtskim zdravilom omogoča, da prepoznajo in uničijo raka pri bolnikih, pri katerih takšno zdravljenje ne deluje več, piše The Guardian.

Preskušanje pri bolnikih brez drugih možnosti

V preskušanju, ki so ga izvedli v Združenem kraljestvu, Franciji, Španiji in Avstraliji, je sodelovalo 83 bolnikov z rakom materničnega vratu, sečnega mehurja, jeter, črevesja, pljuč ali glave in vratu. Vsi udeleženci so prejeli eksperimentalno zdravilo GRWD5769 v kombinaciji z imunoterapijo s cemiplimabom.

Ključno je, da pri vseh teh bolnikih predhodno zdravljenje ni dalo rezultatov ali pa je imunoterapija prenehala delovati. Večina jih ob vključitvi v študijo ni imela drugih možnosti zdravljenja. Raziskovalci, ki jih je vodila zdravstvena ustanova The Christie NHS Foundation Trust iz Manchestra, so ugotovili, da so se tumorji zmanjšali pri 26 bolnikih. Pri 15 od njih so zaznali zmanjšanje tumorjev za najmanj 30 odstotkov.

Kako zdravilo z raka »sname plašč nevidnosti«

Čeprav je imunoterapija izboljšala preživetje številnih bolnikov, lahko njena učinkovitost oslabi ali povsem izgine, ko se tumorske celice skrijejo pred imunskim sistemom in se še naprej širijo. Tumorji to dosežejo z manipulacijo encima ERAP1, zaradi česar postanejo »nevidni« za celice T, ključne celice imunskega sistema, ki napadajo bolezni.

Eksperimentalno zdravilo GRWD5769 deluje tako, da blokira encim ERAP1. S tem, slikovito rečeno, s tumorskih celic odstrani »plašč nevidnosti« in jih naredi vidne celicam T, ki jih prej niso mogle zaznati. To imunoterapiji s cemiplimabom omogoči, da raka natančno poišče in uniči.

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Uspeh pri šestih različnih vrstah tumorjev

Ugotovitve so predstavili na letnem srečanju Ameriškega združenja za klinično onkologijo v Chicagu, največji svetovni konferenci o raku. Pokazalo se je, da GRWD5769 zmanjšuje tumorje pri vseh šestih vrstah raka, vključenih v preskušanje.

Zdravilo je za najmanj šest mesecev ustavilo napredovanje bolezni pri 18 odstotkih bolnikov z rakom materničnega vratu, 32 odstotkih bolnikov z rakom jeter, 36 odstotkih bolnikov z rakom sečnega mehurja, 38 odstotkih bolnikov z rakom glave in vratu ter pri več kot polovici bolnikov z rakom črevesja (51 odstotkov) in pljuč (55 odstotkov).

Rezultate prve faze preskušanja je predstavila glavna raziskovalka, profesorica Fiona Thistlethwaite. »Glede na to, da se zdravilo jemlje v obliki tablete, je to zelo impresivno. Še vedno je zgodaj in potrebujemo nadaljnje študije, vendar gre za novo zdravilo z novim mehanizmom, ki očitno pomaga imunoterapiji, da deluje učinkoviteje,« je dejala Thistlethwaite.

Tablete, ki jih bolniki lahko jemljejo doma, je razvilo podjetje Greywolf Therapeutics iz Oxforda. Bolniki so jih dobro prenašali. Preskušanje še poteka, načrtovana pa je tudi večja študija.

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Strokovni komentarji in prihodnji koraki

Profesorica Thistlethwaite, svetovalka za medicinsko onkologijo in medicinska direktorica ustanove za klinične raziskave Christie, je dodatno pojasnila pomen rezultatov.

»Imunoterapija je bila prelomnica pri zdravljenju raka, vendar je število ljudi, ki jim lahko koristi, še vedno razmeroma majhno. Pri tem preskušanju me navdušuje kombinacija močnih znakov učinkovitosti pri šestih vrstah tumorjev, odpornih proti imunoterapiji, in to ob zelo malo stranskih učinkih. To je v tako zgodnji fazi neobičajno, saj običajno takrat spremljamo predvsem varnost zdravila. Veliko dela nas še čaka, preden bo zdravilo prišlo v klinično prakso, vendar mi dejstvo, da povsem novo zdravilo tako zgodaj pokaže takšen potencial – in to pri toliko različnih vrstah raka, ki jih je težko zdraviti – daje iskren optimizem.«

Glavni raziskovalec preskušanja v Veliki Britaniji, profesor Stefan Symeonides iz Centra za raka v Edinburgu, je zgodnje rezultate opisal kot »vznemirljive«. »Fantastično je, da nam je uspelo ta obetavni novi imunoterapevtski pristop pripeljati do kliničnih preskušanj in videti, da imajo naši bolniki od njega koristi,« je dejal.

Dr. Samuel Godfrey iz organizacije Cancer Research UK, ki ni sodeloval v študiji, je dejal: »Zdi se, da to preskušanje kaže, da bi novo zdravilo lahko povečalo učinkovitost imunoterapije, tudi v primerih, ko ta prej ni bila uspešna. Neobičajno je videti takšne izide pri bolnikih, katerih rak se ni več odzival na zdravljenje, zato so ti rezultati spodbudni. Vendar je to še vedno študija v zgodnji fazi, zato bodo potrebna večja preskušanja, da bi ugotovili, ali lahko ta pristop bolnikom prinese trajne koristi.«