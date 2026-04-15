Ratko Mladić doživel možgansko kap, njegovo stanje je menda zelo resno

Obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić je doživel blago možgansko kap, a je kljub temu po besedah njegovega sina Darka Mladića njegovo zdravstveno stanje »zelo resno«. Agenciji Srna je Darko Mladić povedal, da se je to zgodilo sicer že minuli petek in da pričakuje dokumentacijo zdravstvene službe haaškega sodišča, šele takrat bo bolj točno vedel, kaj se je zgodilo. »General je bil premeščen v bolnišnico, a so ga še isti dan tudi vrnili nazaj v pripor. Najverjetneje je imel blago možgansko kap. Obljubili so nam, da nam bodo poslali te dokumente. Pogovarjal sem se z zdravnikom, razen tega nismo prejeli še nič, čeprav so izvide napisali že na dan, ko je bil sprejet v bolnišnico,« je dejal Mladić.

Po njegovih besedah ​​je Ratko Mladić v zelo resnem stanju. Menda ne more več niti sedeti na invalidskem vozičku, poleg tega slabo komunicira. Po poročanju agencije Tanjug je med bivanjem v priporu na Nizozemskem Ratko Mladić utrpel več resnih zdravstvenih težav, med njimi dvakrat možgansko kap in enkrat srčni infarkt. Njegovi odvetniki so večkrat trdili, da ne prejema ustrezne zdravstvene oskrbe in da se pristojni njegovih zdravstvenih težav ne jemljejo dovolj resno.

Junija 2012 je bil Mladić dokončno obsojen na dosmrtno ječo po desetih od 11 točk obtožnice: za genocid v Srebrenici, za zločine proti človečnosti, za iztrebljanje in zločine proti civilnemu prebivalstvu, za umore in zločine proti civilnemu prebivalstvu, za umore in kršitve vojnih zakonov in običajev, za deportacije in zločine proti civilnemu prebivalstvu, za nehumane premestitve in zločine proti civilnemu prebivalstvu, za teroriziranje in kršitve vojnih zakonov in običajev, za nezakonite napade na civiliste in kršitve vojnih zakonov in običajev, za jemanje talcev - osebja ZN in kršitve vojnih zakonov in običajev.