Ravnatelj ni več prenesel njegovih žalostnih pogledov, zapuščeni kuža Aš je osvojil vso šolo (FOTO)

Na Hrvaškem je zapuščeni pes Aš postal prava zvezda Kmetijske šole, kjer je osvojil srca približno 500 dijakov in zaposlenih. Pred dvema letoma in pol je osemletni psiček zataval na šolsko dvorišče, a ga lastnik ni želel več vzeti nazaj. Šola ga je zato posvojila, ravnatelj Ivica Marinić pa ga je približno dva meseca pozneje odpeljal domov, saj ni mogel več prenašati njegovih žalostnih pogledov. Aš je danes postal nekakšna maskota šole. Ima svojo slikanico, majice z njegovim motivom, magnetke in celo poseben pasji piškot, imenovan KeksAš. Njegova zgodba je prerasla običajno pripoved o posvojitvi živali in postala zgodba o ljubezni, pripadnosti ter sočutju. »Pred dvema letoma in pol je našo šolo zataval osemletni psiček. Lastnik ga ni želel več vzeti nazaj, zato smo ga posvojili, on pa nam je to vrnil z veliko ljubezni. S svojo ljubeznijo je osvojil na stotine naših dijakov in zaposlenih,« poudarja ravnatelj.

Aš ni prvi pes, ki se je po naključju znašel na šolskem dvorišču, zato so postopek že dobro poznali. Odpeljali so ga v veterinarsko ambulanto, kjer so odčitali njegov mikročip in našli lastnika. »Vendar je ta povedal, da ga ne more vzeti nazaj. Tako smo se znašli pred dilemo, ki pa ni trajala dolgo: naj ga pustimo ali posvojimo?« pojasnjuje Marinić. Ko so se odločili, da bo Aš ostal pri njih, se je pojavilo vprašanje, kje bo živel. »Ogradili smo približno 80 kvadratnih metrov dvorišča pod lipo, da ima senco, kupili pa smo mu tudi lepo pasjo uto,« pripoveduje ravnatelj.

FOTO: Željko Hladika/Pixsell

FOTO: Željko Hladika/Pixsell

Na šolskem vrtu poleg Aša domujejo še tri ovce, dve pritlikavi kozi in mladi kozliček, čopaste kokoši ter race. Kmalu se jim bo pridružila še buša, avtohtona pasma goveda, ki prihaja iz Like, natančneje z območja Udbine.

Postal je zaščitni obraz šole

Aš je sčasoma postal nekakšna maskota šole. V šolski trgovinici je mogoče kupiti majice z njegovim motivom in magnetke, njegov portret krasi šolski zid, posebej zanj pa so zasnovali tudi pasji piškot. Pred kratkim je dobil še slikanico z naslovom Aš in njegov KeksAš. Napisala jo je profesorica Marinela Draganović, ilustracije pa so s pomočjo umetne inteligence ustvarili dijaki, ki sodelujejo v njeni medijski skupini.

»Slikanica je nastala iz ljubezni do Aša in želje, da bi zapisali zgodbo o njegovem prihodu ter odnosu, ki ga je spletel z vsemi nami,« pojasnjuje profesorica. Ob tem poudarja, da v slikanici ni izmišljenih delov. Besedilo je nastalo v eni sami noči. »Ko sem jo prvič prebral, so se mi oči napolnile s solzami,« priznava Marinić.

FOTO: Željko Hladika/Pixsell

FOTO: Željko Hladika/Pixsell

Ko Aš pride v šolo, se njegov dan začne s sprehodom po že dobro uhojenih poteh do pasje ute. Voha, raziskuje in opravi potrebo, nato pa se vsak odpravi v svojo pisarno.

Njegovi žalostni pogledi so ravnatelja ganili do solz

Ravnatelj se je odločil, da bo štirinožnega Jack Russell terierja približno dva meseca po njegovem prihodu v šolo odpeljal domov. »Ko sem odhajal, me je vedno prevzela žalost zaradi načina, kako me je gledal. To me je ubijalo. Na srečo ima tudi žena rada pse. Že prej si je želela posvojiti še enega, da bi delal družbo naši maltežanki Beli,« pripoveduje. Sprva je Aša domov jemal le za konec tedna, nato pa se je kuža preselil za stalno. Kljub temu se šoli ni odpovedal. Tja še vedno redno prihaja, le kadar dežuje, si vzame prost dan. Ko se začne hladnejše obdobje, bo verjetno več časa preživel doma z Belo.

»Aš je s seboj prinesel manire razgrajača iz zagrebške četrti Dubrava. Ni ravno velik kavalir, saj bo priboljšek vzel še pred Belo, ki je prava dama. Kljub temu se zelo lepo razumeta,« v smehu pove Marinić.

Med 500 dijaki je le redko sam

Ko Aš pride v šolo, se njegov dan začne s sprehodom po že dobro uhojenih poteh do pasje ute. Voha, raziskuje in opravi potrebo, nato pa se vsak odpravi v svojo pisarno, pripoveduje ravnatelj v smehu. »Redko je sam. Imamo približno 500 dijakov, naš vrt pa je učilnica na prostem. Otroci tam radi preživljajo tudi prosti čas, zato vzamejo povodec in odpeljejo našega ljubljenčka na sprehod,« pravi Marinić.

Tudi sam se včasih, ko mu službene obveznosti postanejo preveč naporne, odpravi ven in sprehodi Aša. »Za vse nas je nekakšna terapija,« pravi. Aš je značilen predstavnik svoje pasme: živahen, trmast, radoveden in inteligenten. Zelo rad se tudi crklja. »Otroci ga obožujejo. To je morda najpomembnejši del te zgodbe. Uspelo nam je, da otroci razvijajo socialne veščine, ljubezen do živali in sočutje do nekoga, ki je šibek, zapuščen in sam,« poudarja ravnatelj.

FOTO: Željko Hladika/Pixsell

FOTO: Željko Hladika/Pixsell

Aš je sčasoma postal nekakšna maskota šole. V šolski trgovinici je mogoče kupiti majice z njegovim motivom in magnetke, njegov portret krasi šolski zid, posebej zanj pa so zasnovali tudi pasji piškot. Pred kratkim je dobil še slikanico z naslovom Aš in njegov KeksAš.

Dijaki so zanj ustvarili prav poseben piškot

Profesorici Draganović, materi dveh otrok, se zdi pomembno, da so otroci čim bolj obdani s pozitivnimi in navdihujočimi zgodbami. Prav to jo je spodbudilo k pisanju slikanice, ki je na voljo v digitalni in tiskani obliki. Tiskano izdajo je mogoče kupiti v šolski trgovinici. Kako zelo so dijaki vzljubili Aša, dokazuje tudi njihova pobuda, da zanj ustvarijo poseben pasji piškot. Recept so vključili na zadnjo stran slikanice.

»Na šoli imamo program za agroturistične tehnike, v okviru katerega se dijaki učijo tudi kuharstva. Pripravili so piškot iz naravnih sestavin: jajc naših kokoši, domačih jabolk, korenja in ovsenih kosmičev. Poimenovali so ga KeksAš,« pojasnjujejo sogovorniki. Ko je bila pripravljena prva serija piškotov, so se zaposleni odločili preveriti, kako se bodo nanje odzvali njihovi pasji ljubljenčki. Piškote so odnesli domov, prve odzive pa posneli tudi s kamerami. »Najprej sem jih ponudil Beli, ki je razvajena in izbirčna, ko gre za hrano. Toda pojedla jih je z velikim užitkom. O Aševi reakciji pa vam sploh ni treba govoriti,« se nasmehne Marinić.

Aš ni edini živalski prebivalec šolskega vrta

Na šolskem vrtu poleg Aša domujejo še tri ovce, dve pritlikavi kozi in mladi kozliček, čopaste kokoši ter race. Kmalu se jim bo pridružila še buša, avtohtona pasma goveda, ki prihaja iz Like, natančneje z območja Udbine. »Vse te živali potrebujemo pri praktičnem delu pouka, ena od ovc, Jana, pa mi je skoraj tako pri srcu kot Aš,« sklene ravnatelj.

Aševa zgodba je tako prerasla okvir običajne zgodbe o posvojitvi živali. Na šoli je postal simbol pripadnosti, topline in sočutja, njegovi novi skrbniki pa so dokazali, da lahko tudi zapuščen pes spremeni vsakdan stotin ljudi, poroča Večernji list.