Razbili evropsko krilo mehiškega kartela, ne boste verjeli, kako so tihotapili drogo

Policija je v Španiji razbila evropsko podružnico enega najbolj nasilnih mehiških mamilarskih kartelov Jalisco Nueva Generacion, ki je kokain in metamfetamin iz Južne in Srednje Amerike tihotapil v Evropo v velikih delovnih strojih.

Španska policija je operacijo proti mehiškemu kartelu, ki se ukvarja s tihotapljenjem mamil in trgovino z orožjem, izvedla v sodelovanju z ameriško agencijo za boj proti mamilom (DEA) in nizozemsko policijo. V operaciji z imenom Oyamel so med drugim zasegli 1870 kilogramov kokaina, 375 kilogramov amfetaminov, 275.000 evrov gotovine, 15 vozil ter 14 kilogramov srebra.

15 OSUMLJENCEV so priprli.

Preiskovalci so ugotovili, da je kartel usklajeval pošiljke mamil z izoliranih kmetij v provinci Avila v osrednjem delu Španije pa tudi iz mesta Bilbao na severu in Valencie na vzhodu. Na drugih kmetijah v osrednji provinci Toledo so sprejemali pošiljke drog, ki so bile skrite v delovnih strojih, in jih pošiljali naprej v Italijo, kjer so sodelovali z neapeljsko mafijo Camorra.

V Madridu, Avili, Bilbau, Valencii in Toledu je policija aretirala 20 ljudi, sodnik je odredil pripor za 15. Med njimi je španski poslovnež, ki ga sumijo, da je bil odgovoren za celotno logistiko kriminalne združbe v Španiji, torej tako za sprejem kot tudi za skladiščenje in distribucijo mamil. To je izvajal prek svojih trgovskih podjetij, prek katerih je tudi pral denar iz trgovine z drogami. Pridržali so tudi nekaj članov Camorre.

Kriminalna združba Jalisco Nueva Generacion je nastala leta 2009 po odcepitvi od ene izmed organizacij, ki so bile del najbolj zloglasnega mehiškega mamilarskega kartela Sinaloa. Prisotna je po vsej Mehiki in v več regijah po svetu. ZDA so jo uvrstile med tuje teroristične organizacije.

