Razglašena izredna situacija! Vse pod vodo, strašna poplava odnaša vse pred sabo (VIDEO)

V Bolgariji so v občinah Gabrovo in Drjanovo razglasili izredne razmere zaradi obilnih padavin v zadnjih nekaj urah. V Drjanovu je položaj še vedno zelo zapleten, saj je poplavljen celoten prostor športnega kompleksa Lokomotive. Dostop do mostu, ki vodi do stadiona, je omejen, most do železniške proge pa je resno ogrožen, poročajo lokalni mediji.

»Reka je prestopila bregove in poplavila stadion Lokomotive. Voda je odnesla vse pred seboj, kot je mogoče videti na posnetku – celo pomivalno korito je bilo porušeno. Pogled je šokanten. Resnično grozljivo ...,« je zapisal klub.

Trenutno evakuacija prebivalcev ni potrebna, vendar oblasti opozarjajo, da ob nadaljevanju padavin v naslednjih 24 urah obstaja tveganje, da voda poplavi nižje dele mesta in nekaterih bližnjih naselij.