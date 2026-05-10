Raziskava, ki razburja: moški naj bi bolj škodovali planetu kot ženske

Dvaindvajset raziskovalcev iz 13 držav je združilo moči v novi raziskavi z naslovom Moški, moškost in planet na koncu (M)antropocena. Dr. Jeff Hearn, profesor sociologije z univerze v Huddersfieldu, o ugotovitvah pravi: »Obstaja veliko raziskav, ki kažejo jasne negativne vplive vedenja nekaterih moških na okolje in podnebje. Osupljivo pa je, kako ta vidik v bolj trajnostnem svetu ni vključen v večino razprav in politik.«

Raziskovalci, ki so želeli razumeti povezavo med moškimi, moškostjo in okoljem, so na koncu izpostavili šest ključnih točk. Prva je, da imajo moški običajno večji ogljični odtis kot ženske, ker je to povezano z njihovimi hobiji – ribolov ali lov sta tak primer –, potovanji, prevozom, turizmom in uživanjem mesa. Prav tako se moški manj zanimajo za podnebne spremembe in so manj pripravljeni spremeniti svoje vsakdanje navade.

Manj so pripravljeni spremeniti svoje vsakdanje navade. FOTO: Roman Šipić

Tretjič: moški so običajno manj ambiciozni in manj aktivni v okoljski politiki ter manj podpirajo politične stranke, ki si prizadevajo za okoljsko pravičnost. »Med glasnimi in vplivnimi moškimi skupinami, zlasti skrajnodesničarskimi političnimi elitami, se zanikanje podnebnih sprememb pogosto združuje z mizoginijo,« so dejali. Posebej so omenili elitne bele evrozahodne moške, ki prevladujejo v lastništvu in vodenju v panogah, ki so povezane z naraščajočimi ekološkimi stroški: »Uničujoči ekološki in družbeni procesi so povezani z dejavnostmi privilegiranih evrozahodnih držav, zlasti elitnih belih moških.« Seveda njihove ugotovitve, opozarjajo strokovnjaki, ne veljajo za vse moške, saj mnogi med njimi prispevajo k boju proti podnebnim spremembam.