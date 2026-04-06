  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NI VSE ZLATO, KAR SE SVETI

Razkrili temno resničnost platforme OnlyFans: »To je podobno zvodništvu«

»Tisti, ki takšno življenje poveličujejo, pogosto poskušajo nadzorovati ženske«.
FOTO: Guliver/getty Images
M. U.
 6. 4. 2026 | 12:33
4:11
A+A-

Ena najuspešnejših zaslužkaric na platformi OnlyFans je devica. Domnevno. Sophie Rain želi, da verjamemo, da ima 21 let in sanja o tem, da bi postala morska biologinja. Trdi, da se nikoli ne sleče povsem do golega (naročniki, ki plačujejo, pravijo drugače), a ji je kljub temu uspelo na tej platformi za odrasle zaslužiti približno 100 milijonov dolarjev.

»Verjamem, da ima Bog za vsakega svoj načrt in jasno, če tega ne bi smela početi, bi mi to do zdaj že dal vedeti,« je navedel The Daily Wire.

Preobrazba pornoindustrije

Tajkun industrije spletnih kamer za odrasle in ustanovitelj OnlyFansa Leonid Radvinsky je prejšnji teden umrl za rakom, potem ko si je nakopičil bogastvo v višini 4,7 milijarde dolarjev s tem, da je jemal 20‑odstotno provizijo od zaslužka ustvarjalcev na OnlyFansu. Sophie Rain mu je izrekla poklon z besedami: »Ta človek je ustvaril nekaj, kar mi je popolnoma spremenilo življenje. Odraščala sem z boni za hrano, zdaj pa lahko skrbim za vso družino, zahvaljujoč platformi, ki jo je ustvaril on. Tega ne bom nikoli pozabila.«

Elitnih 0,1 % ustvarjalcev na platformi zasluži neverjetne zneske

Notranje delovanje podjetja s sedežem v Ukrajini ostaja nejasno. Medijsko je sicer zelo izposavljena izvršna direktorica OnlyFansa Keily Blair, na Irskem rojena in na Oxfordu izobražena odvetnica, ki predstavlja prijazen obraz blagovne znamke. »Ni nam treba biti všeč vsem, a vsebina za odrasle se pojavlja na številnih ‘tradicionalnih’ družbenih omrežjih, vendar brez varnostnih ukrepov in nadzora, ki jih mi imamo za zaščito naše skupnosti.«

Samo vse bolj sem prodajala samo sebe.

Elitnih 0,1 % ustvarjalcev na platformi tako res zasluži neverjetne zneske, pri čemer prednjačijo znane osebnosti zunaj pornoindustrije. Oboževalci oddaje »Keeping Up With The Kardashians« bi lahko prepoznali Blac Chyno, raperko in družabno zvezdnico, ki naj bi zaslužila 20 milijonov dolarjev na mesec. Nekdanja Disneyjeva zvezdnica iz serije »Shake It Up«, igralka in pevka Bella Thorne, zasluži okoli 11 milijonov dolarjev na mesec. Kot nekdanja eksotična plesalka, ki je postala raperka, Cardi B na OnlyFansu zasluži nekaj manj kot 10 milijonov dolarjev na mesec. 

»Tisti, ki takšno življenje poveličujejo, pogosto poskušajo nadzorovati ženske«

OnlyFans, katerega vrednost je deset let po ustanovitvi ocenjena na 8 milijard dolarjev, še naprej raste. Ideja platforme kot kraja, kjer odrasli prostovoljno nadzorujejo svojo vsebino in z njo služijo, še vedno deluje. Vendar ostaja vprašanje: ali se splača zamenjati dostojanstvo za anonimno naročnino v višini 4,99 dolarja na mesec?

Bivša ustvarjalka na platformi je dejala: »Nisem imela pojma, v kaj se podajam … ko pa sem enkrat začela, se je zdelo, da ni razloga, da bi nehala.« Čeprav je zaslužila 20.000 dolarjev na mesec, pravi, da jo je izkušnja travmatizirala. Odraščala je v krščanski družini, kasneje pa je v veri našla moč, da je platformo zapustila. Podobno Nala Ray, ki je v petih letih zaslužila 14 milijonov dolarjev, danes druge opozarja na negativne plati. »Samo vse bolj sem prodajala samo sebe,« priznava. Opisuje, kako je pogosto uporabljala alkohol in marihuano, da bi zmogla opravljati svoje delo. Potem ko je zapustila OnlyFans, so jo kritizirali celo nekateri kristjani. Kljub temu želi zdaj pomagati drugim, da se izognejo isti poti.

»Tisti, ki takšno življenje poveličujejo, pogosto poskušajo nadzorovati ženske in si prilastiti del njihovega zaslužka. To je podobno zvodništvu,« je dejala. »Zato želim še bolj pomagati ženskam, da spoznajo, da to ni pot, po kateri želijo hoditi.«

zaslužekženskespletne platformebogastvoOnlyFans
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki