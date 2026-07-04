Razkrita madžarska vohunska mreža v EU

Evropska komisija je objavila dokument, v katerem razkriva, da so madžarski obveščevalci, nameščeni na stalnem predstavništvu Madžarske pri Evropski uniji v Bruslju, poskušali rekrutirati uradnike EU. To je bilo v času, piše Politico, ko je bila Madžarska pod železno roko dolgoletnega avtokratskega premierja Viktorja Orbána, ki je bil na tem položaju med letoma 2010 in 2026, na nedavnih volitvah pa je bil odločno poražen.

Dokument razkriva preiskavo, ki jo je izvedel Piotr Serafin, komisar za boj proti goljufijam. Ugotovil je, da so madžarske obveščevalne službe med letoma 2013 in 2016 na delo v stalno predstavništvo poslale več svojih operativcev. »Dejavnosti teh obveščevalcev v Bruslju so bile sprva diskretne, od leta 2015 pa so postopoma postajale vse bolj očitne,« navaja dokument. »Kolikor nam je znano, so se te dejavnosti leta 2016 končale,« dodaja.

2016. naj bi se dejavnosti končale.

Serafinova preiskava

Olivér Várhelyi, ki je leta 2015 postal madžarski veleposlanik pri Evropski uniji in je prevzel vodenje predstavništva, danes pa opravlja funkcijo evropskega komisarja za zdravje in dobrobit živali, je predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen dejal, da ni vedel za domnevne dejavnosti madžarskih služb.

Serafinova preiskava prav tako ni ugotovila odgovornosti nobenega posameznika, Evropska komisija pa »ni seznanjena« z nobeno »resno« varnostno kršitvijo.