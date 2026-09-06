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VOJNI ZLOČINEC

Razkrita skrivnost prstana generala Mladića: na prvi bojni črti ga je uporabljal za to

Generala sil bosanskih Srbov bodo pokopali v ponedeljek popoldne na beograjskem pokopališču Topčider.
gg FOTO: Stringer/yugoslavia Reuters
gg FOTO: Stringer/yugoslavia Reuters
M. U.
 6. 9. 2026 | 11:18
 6. 9. 2026 | 11:27
2:18
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Na roki obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića je bil dolga leta prepoznaven en detajl – masiven zlat prstan z velikim črnim kamnom, ki ga danes nosi generalov sin Darko.

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Na fronti tarča zaradi prstana?

Zgodba o prstanu se začne že leta 1978, ko je Ratko Mladić kot prvi v letniku končal Komandno-štabno akademijo. Po besedah njegovega sina Darka mu je takrat prstan podarila mati. Posebej zanimiva je zgodba iz vojnega obdobja, navaja Informer.

V skladu z družinskim pričevanjem naj bi bilo verjetno, da bi lahko bil častnik, ki nosi tak prstan, tarča, zato je general Mladić na prvi bojni črti prstan obračal tako, da črni kamen ni bil viden. Prstan je Mladić vzel s seboj tudi ob odhodu  Haag, pozneje pa ga je izročil sinu Darku.

Radko Mladić je v Haagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, umrl 27. avgusta v 85. letu starosti.

Tako je kos nakita, ki je bil desetletja na roki Ratka Mladića, danes družinska relikvija. Ta simbolika je na družbenih omrežjih sprožila številne odzive.

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»Pri Srbih je lep običaj; moški prstan, skrbno izbran, nosi oče. Po očetovi smrti pa ga s spoštovanjem nosi sin,« je zapisal neki uporabnik Instagrama.

Zanimivo je, da je Mladić skozi leta nosil tudi drugi, povsem drugačen prstan – takšnega z likom poglavarja severnoameriških Indijancev, ki je posebej pritegnil pozornost javnosti med njegovimi nastopi pred Haaškim sodiščem.

Nekdanjega generala sil bosanskih Srbov, ki je prejšnji teden umrl v Haagu, so po mnenju njegove družine v zaporu ubili z malomarnim zdravljenjem in namernim dajanjem močnih opiatov, je v petek dejal njegov sin. Novinarjem v Beogradu je povedal še, da bodo njegovega očeta pokopali v ponedeljek popoldne na beograjskem pokopališču Topčider, pred tem bo krsta z njegovimi posmrtnimi ostanki dopoldne na ogled na Košutnjaku južno od Beograda.

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