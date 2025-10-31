Razkrito! Putin tako rekrutira Balkance, vodja je »Četnik Dobrovoljac«*, a imajo strogo pravilo

Novinarji portala Detektor.ba so uspeli priti v zasebni Telegram kanal za novačenje borcev v rusko vojsko v Ukrajini in komunicirali z več srbskimi plačanci v Rusiji. Infiltracija je trajala štiri mesece in tako navajajo, da so pod imenom Igor Dimitrijević sledili rekrutacijskim skupinam in komunicirali z rekruterji iz Rusije, Bosne in Hercegovine ter Srbije.

Bodočim borcem obljubljajo plače v višini več tisoč evrov

Ljudi rekrutirajo po ducate, običajno s pomočjo plačancev z Balkana, ki so že odšli v Rusijo. Bodočim borcem obljubljajo plače v višini več tisoč evrov, rusko državljanstvo in ugodnosti za njihove družine.

Julija so novinarji Detektorja tako stopili v stik tudi z Dejanom Berićem, enim najbolj znanih srbskih plačancev v ruski vojski, ki na svojih kanalih, ki jih spremlja na tisoče ljudi, poroča o novicah s fronte. »Dober dan, Igor, tukaj Deki. Govorite rusko?« je bilo eno prvih vprašanj, ki jih je postavil Berić. Ker je prejel negativen odgovor, je pojasnil, da lahko pogodbo podpišejo le moški med 20. in 49. letom starosti, ki znajo rusko.

Pogovor je nato zamrl, a 9. septembra je prišlo do novega preobrata. Berić je nato napovedal, da se oblikuje nova enota, v kateri »bo veliko Srbov«, ruščina pa ni obvezna. »Igor, dober dan, tukaj smo vse formirali, lahko greš. Sporoči mi vnaprej, da si kupil vozovnico in da prihajaš, da te bo kdo pričakal,« je Berić sporočil v glasovnem sporočilu. Dimitrijeviću je svetoval, naj kupi vozovnico za cenejši let preko Istanbula, in izjavil, da mu bo denar povrnjen.

Strogo pravilo

Iz Rusije ni dovoljeno pošiljati slik, sporočil ali posnetkov, sicer sledi večletna zaporna kazen. »Vse je strogo. Usposabljanje ni težko, nič zapletenega,« je ob tem zapisal Berić.

»Četnik Dobrovoljac«*

Na oglas za zaposlitev, objavljen sredi oktobra na Facebook računu »Četnik Dobrovoljac«*, so se odzvali tudi novinarji omenjenega bosanskega portala. V oglasu je bila ruska telefonska številka na ime Aslan, s katero so kmalu stopili v stik. Pravzaprav gre za Rusa, ki je pojasnil, da trenutno služi v ruski vojski in da ga je srbski prijatelj prosil, naj ljudem iz Srbije pomaga podpisati pogodbo za služenje vojaškega roka. »Vsi smo bratje,« je bilo eno od Aslanovih zasebnih sporočil Dimitrijeviću.

Takoj ko so vzpostavili stik, so jih skupaj z 10 drugimi ljudmi dodali v zasebno skupino Telegram »SVO« – okrajšavo za izraz »posebna vojaška operacija«, ki ga ruski uradniki uporabljajo za opis agresije proti Ukrajini. »Bratje, vsi, ki sem jih dodal, so iz Srbije. Klepet je bil ustvarjen, da se spoznate, da se lahko med seboj dogovarjate, da bi skupaj prišli v Rusijo služit vojsko,« je zapisal Aslan. Dan pozneje je bil v skupino dodan »Četnik Dobrovoljac«, ki je prevzel vlogo administratorja.

Čeprav Detektor ni neodvisno potrdil njegove identitete, so ugotovili, da gre za osebo, ki se je leta 2024 izdajala za Željka Tomića. Na fotografiji iz leta 2023 pozira na bojišču z Darijem Ristićem, prostovoljcem iz Modriče, ki so ga septembra letos aretirali po pristanku na letališču v Sarajevu. Obtožen je vodenja vojne na tujem bojišču, njegov odvetnik pa je povedal, da je primer trenutno v fazi sporazuma o priznanju krivde.

Tomić je povedal, da so ga poslali nazaj s fronte, da bi organiziral prihod prostovoljcev. »Vsi boste boljši od mene, to vem - vse svoje izkušnje bom prenesel na mlade. Vi ste moji Srbi in vas ne bom izpustil. Torej, če bo Bog dal, skupaj z našimi ruskimi brati na Kosovo,« je bilo eno od njegovih sporočil.

