Razstavili papeževe mercedese

V Vatikanu, v steklenem paviljonu na vrtu Giardino Quadrato v Vatikanskih muzejih, so odprli razstavo Stoletje papamobila, na kateri je na ogled osem vozil znamke Mercedes-Benz, ki so jih papeži uporabljali od leta 1930. Prve uradne pobude in načrti za prehod s konjskih vpreg na avtomobile pa segajo v sredino 20. let prejšnjega stoletja. Papež Leon XIV. je pred odprtjem razstave dejal, »da se je papamobil razvil iz prevoznega sredstva v orodje srečevanja, ki papežu med pastoralnimi obiski in javnimi slovesnostmi omogoča, da se približa vernikom«.

Razstava, ki bo na ogled do januarja, ne vključuje vseh papamobilov, temveč le tiste, ki jih je izdelal Mercedes, ki je sicer dobavil večino teh vozil. V zadnjih več kot 100 letih je vsak papež od družbe Mercedes-Benz prejel papamobil. Najstarejše razstavljeno vozilo je prvi uradni papamobil – črna limuzina modela Nürburg 460 –, ki ga je leta 1930 prejel papežu Piju XI.

Zadnji večji korak je bil narejen leta 2024 s prvim električnim papamobilom za papeža Frančiška.

Vsa vozila so bila izdelana z namenom, da je papež viden, a hkrati popolnoma varen, da mu je udobno in da lahko tudi on vidi čim več. Izraz »papamobil« so skovali novinarji med obiskom papeža Pavla VI. v New Yorku leta 1965, ko se je ta peljal v posebej prirejenem avtomobilu znamke Lincoln Continental.

Ni pomembna le varnost, ampak tudi papeževo udobje.

Med razstavljenimi vozili je tudi Mercedes-Benz 300 d Landaulet iz leta 1960, ki je pripadal papežu Janezu XXIII. Imel je odstranljiva zadnja stranska okna, kar je bilo začetek običaja, da je papež čim bližje vernikom. Leta 1965 je Mercedes-Benz papežu Pavlu VI. podaril model 600 pullman landaulet, ki je imel povišano streho in zložljivo strešno konstrukcijo, kar je omogočalo, da je bil v odprtem avtomobilu bolje viden. Leta 1980 so za obisk papeža Janeza Pavla II. v Nemčiji izdelali sodobnejši papamobil – Mercedes-Benz 230 G, ki je bil opremljen s prozorno kupolo iz pleksistekla, ki je papeža varovala, hkrati pa omogočala, da so ga množice lahko videle. Zadnji večji korak pa je bil narejen leta 2024 s prvim električnim papamobilom za papeža Frančiška, ki ga zaradi njegovega zavzemanja za okolje pogosto imenujejo zeleni papež.