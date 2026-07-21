Razvpiti politik izgubil živce v oddaji v živo: razlog vas bo osupnil (VIDEO)

Med intervjujem v živo na avstralski javni televiziji je avstralski poslanec Barnaby Joyce povsem izgubil živce. Medtem ko je odgovarjal na vprašanja voditeljice o sporni vlogi Pauline Hanson in njenem srečanju z britanskim desničarskim aktivistom Tommyjem Robinsonom, se je Joyce obrnil vstran in zakričal: »Sedi!«

»Oprostite … to je pes.«

Ko se je zasmejal, je dodal: »Oprostite … to je pes.« Posnetek je postal viralen in ljudje ga množično delijo. Mediji poročajo, da se je Joyce po tem izpadu v živo opravičil.

Pes je še enkrat zalajal med intervjujem, zaradi česar je Joyce znova opozoril voditeljico.

»Ne bodite nevljudni. Sicer bo ta intervju povsem zastal, Sarah.« Kljub opravičilu zaradi psa je bil intervju napet, Joyce pa je zavrnil kritike glede priseljenske politike svoje stranke. Na koncu, ko je voditeljica dejala, da pes ni bil težava, je Joyce kratko odgovoril: »Zame je bil.«