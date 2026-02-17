Razvpiti poslanec znova razkačil javnost: tokrat je poveličeval vodjo ustašev Anteja Pavelića

Na Hrvaškem znova razburja poslanec koalicijskega Domovinskega gibanja (DP) Josip Dabro, ki je v videu, objavljenem v nedeljo, poveličeval zloglasnega vodjo ustašev Anteja Pavelića. Predsednik vlade in stranke HDZ Andrej Plenković je v ponedeljek obsodil njegovo obnašanje kot neprimerno, vendar je ocenil, da to ne bo ogrozilo stabilnosti koalicije. Bivši podpredsednik vlade in minister Dabro, ki je moral v prvem letu svojega mandata odstopiti po objavi več fotografij in posnetkov, na katerih je med vožnjo iz avtomobila streljal in svojega mladoletnega sina učil streljanja z avtomatsko puško, je tokrat razburil z videoposnetkom, v katerem je Pavelića, vodjo ustaške Neodvisne države Hrvaške (NDH) med drugo svetovno vojno, v pesmi poveličeval kot »vodjo vseh Hrvatov«.

Zaradi posnetka je z izstopom iz vladne koalicije zagrozila Hrvaška socialno-liberalna stranka (HSLS) in njen predsednik Dario Hrebak, poročajo hrvaški mediji. S tem bi imela vlada v saboru večino samo 74 poslancev, ne pa 76, kolikor jih potrebuje za potrditev novega ministra za delo Alena Ružića, o katerem bodo glasovali v petek. Nato je HSLS od te poteze odstopil. Plenković je medtem po sestanku vodstva HDZ v ponedeljek obsodil obnašanje Dabra in dejal, da se je o njegovem »petju povsem neprimerne pesmi« pogovarjal s koalicijskimi partnerji - predsednikom desnega Domovinskega gibanja Ivanom Penavo in predsednikom HSLS Hrebakom. »Obsojamo takšno ravnanje Dabra, ki ni primerno za nekoga na tako pomembni javni funkciji,« je dejal po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.

Dodal je, da bodo na sestanku koalicije od Dabra zahtevali, da tovrstnega obnašanja ne ponovi. Ta zadeva pa »ne bi smela in ne bo ogrozila stabilnosti koalicije,« je dodal premier in izrazil prepričanje, da bodo v petek v saboru podprli Ružića, ki bo po odstopu na položaju nasledil Marina Piletića. Plenković je ocenil, da bodo z dialogom našli rešitve za nemoteno delo parlamentarne večine in vlade, saj si želijo tolerantno in vključujočo družbo. Zavrnil je ocene, da bi poveličevanje Pavelića v vrstah vladne večine in premik Hrvaške v desno lahko postala del njegove dediščine. Poudaril je še, da tovrstni izpadi nimajo nikakršne zveze z njim in da ne bo odgovarjal za nikogar drugega, še posebej pa ne za nekoga, ki je storil nekaj, s čimer se ne strinjajo niti člani njegove stranke. Opozicija je ravnanje Dabra kritizirala ob pričakovanju sankcij proti njemu. Nekateri opozicijski poslanci so danes kritizirali tudi Plenkovićev odziv in poudarili, da relativizacija preteklosti ne spreminja dejstev.

Državno tožilstvo naj bi po neuradnih podatkih proti Dabru sprožilo tudi preiskavo.