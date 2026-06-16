Rdeča luč veganskim zrezkom in slanini, veganski burgerji in klobase ostajajo

Evropski poslanci so na današnjem glasovanju podprli prepoved uporabe izrazov, povezanih z mesom, kot sta zrezek ali slanina, za živila rastlinskega izvora. Izrazi, kot sta vegi burger ali veganska klobasa, bodo medtem dovoljeni še naprej. Nova pravila zajemajo tudi druge spremembe, s katerimi želijo odločevalci izboljšati položaj evropskih kmetov.

S 560 glasovi za, 75 proti in 25 vzdržanimi glasovi so poslanci Evropskega parlamenta potrdili nova pravila, ki naj bi zagotovila, da bodo končne cene živilskih izdelkov bolje odražale dejanske stroške in neposredno vplivale na dohodke kmetov. Države članice bodo morale določiti in na spletu objaviti primerjalne vrednosti, ki se bodo uporabljale v pogodbah, so v sporočilu za javnost pojasnili v Evropskem parlamentu.

Uredba prav tako krepi vlogo organizacij proizvajalcev pri organizaciji trga in kolektivnih pogajanjih. Med ključne določbe sodijo omogočanje tem organizacijam, da se neposredno pogajajo s kupci, ter uvedba pravil, ki kupcem preprečujejo, da bi se izognili organizacij proizvajalcev in stopili v stik s posameznimi proizvajalci.

Spremembe pri definiciji mesa

Med odmevnejšimi novostmi pa so spremembe pri definiciji mesa. Danes sprejeto besedilo uvaja opredelitev mesa kot »užitnega dela živali« in vključuje seznam izrazov, ki so rezervirani izključno za mesne izdelke ter se ne smejo uporabljati za izdelke, ki ne vsebujejo mesa. Med temi izrazi so med drugim govedina, teletina, svinjina, perutnina, piščanec, jagnjetina, zrezek, kotlet, prsi in slanina.

Kot so navedli v Evropskem parlamentu, je cilj povečati preglednost na notranjem trgu in potrošnikom omogočiti, da se odločajo na podlagi ustreznih informacij. Evropski parlament je sprva želel prepovedati, da bi se izrazi vegi burger ali veganska klobasa uporabljali za živila rastlinskega izvora. A so predlogu nasprotovali predvsem v nemški živilski industriji, saj je Nemčija največji trg za rastlinske nadomestne izdelke v Evropi, pa tudi nekateri okoljevarstveniki. Marca letos je parlament nato pristal na kompromisni predlog, s katerim so izrazi za meso namenjeni izključno mesnim izdelkom in jih ni mogoče uporabljati za živila rastlinskega izvora.

Nova pravila mora zdaj potrditi še Svet EU.