Realnost umetne inteligence: požira ogromno vode, ljudje pa je nimajo za kuhanje in tuširanje

Na indonezijskem otoku Batam južno od Singapurja, kjer kot gobe po dežju rastejo podatkovni centri, prebivalcem zmanjkuje vode. Čeprav je lokalno vodovodno podjetje pojasnilo, da je območje prizadela dolgotrajna suša zaradi pomanjkanja padavin, je jeza prebivalcev usmerjena proti tem ogromnim objektom s strežniki, ki omogočajo delovanje aplikacij in orodij umetne inteligence. Za hlajenje računalniške opreme pogosto uporabljajo velike količine vode.

»Sprva smo bili vsi veseli. Hvala bogu, da na Batam prihaja industrija, smo si govorili,« je za AFP povedal 54-letni obrtnik Juniardi Adinda Sembiring Gurukinayan. A jih je navdušenje hitro minilo. Zaradi hudih motenj v oskrbi z vodo je moral včasih izpustiti celo prhanje. »Brez vode ne moremo jesti riža. Brez vode ne moremo kuhati zelenjave,« je dejal. V bližnji obalni vasi morajo prebivalci za umivanje uporabljati kar morsko vodo.

Podatkovni centri bi do leta 2035 lahko porabili kar tretjino vse električne energije v Maleziji.

»Vodna kriza traja že eno leto, v zadnjih šestih mesecih pa se je še poslabšala,« je povedala 38-letna domačinka, ki v hiši nima tekoče vode. Vlada prebivalcem dostavlja vodo s cisternami, vendar ta smrdi in je rumenkasta. Župan Batama Amsakar Achmad zavrača očitke. Po njegovih besedah je oskrba slabša predvsem zaradi vremenskih in podnebnih dejavnikov.

Razmah gradnje podatkovnih centrov v Indoneziji in Maleziji se je začel, ko je tehnološko razviti Singapur zaradi omejenih virov med letoma 2019 in 2022 začasno ustavil gradnjo novih tovrstnih objektov. Zmogljivosti podatkovnih centrov v jugovzhodni Aziji naj bi se do leta 2030 v primerjavi z letom 2025 potrojile. Malezijski podpredsednik vlade je julija v parlamentu opozoril, da bi lahko podatkovni centri do leta 2035 porabili kar tretjino vse električne energije v državi.