Redek rožnati diamant skrili v jabolko, našla ga je lačna sobarica

Zgodilo se je pred sto leti, na gradu Chantilly, približno 50 kilometrov severno od Pariza, ko so predrzni tatovi vdrli v razkošno poslopje, ukradli redek rožnati diamant Grand Condé in devetkaratni dragulj hruškaste oblike skrili kar v izdolbeno jabolko. Da je bila zgodba naravnost filmska, že skoraj absurdna, je poskrbela sobarica, ki je nekaj tednov pozneje v hotelu, kjer so tatovi bivali, v lakoti ugriznila v sadež greha.

1740. je bil prvič omenjen.

Potem ko so oblasti spravile diamant na varno, se je skrival na varnem pred očmi javnosti, nedavno, po sto letih, pa je znova ugledal luč, in to na kraju zločina. Razstavili so ga namreč v muzeju gradu Chantilly, kjer se bo razkazoval in po besedah mnogih izzival usodo vse do 3. januarja. Direktor muzeja Mathieu Deldicque je sicer pojasnil, da so za varnost dragocenosti dobro poskrbeli, zlasti zaradi serije odmevnih tatvin v evropskih kulturnih ustanovah v minulem letu, tudi ropa nakita v pariškem Louvru, dragi kamen je tudi bogato zavarovan. Obiskovalci si lahko ogledajo še doslej neobjavljeno arhivsko gradivo o kraji in samem izvoru diamanta, za katerega je znano, da je eden redkih kraljevih draguljev, ki je preživel francosko revolucijo.

Zavarovali so ga menda za vrtoglavo vrednost.

Prvič je bil sicer omenjen leta 1740 v popisu premoženja Louisa Henrija de Bourbona, princa Condéja. Pozneje je pripadal francoski kraljici Mariji Amaliji Neapeljski in njenemu sinu Henriju Orleanskemu, vojvodi Aumalskemu, ta je diamant zapustil ustanovi Institut de France, ki pa je danes lastnica gradu Chantilly in bogate muzejske zbirke umetniških del ter rokopisov. Naravni rožnati diamanti so sicer izjemno redki in na dražbah dosegajo vrtoglave cene. Najvišjo ceno za rožnati diamant so leta 2017 dosegli pri dražbeni hiši Sotheby's, ko so ga prodali za 63 milijonov evrov.