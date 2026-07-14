Reko prekrila pena, strupena plast je posledica industrijskega onesnaženja

Reka Jamuna, ena najpomembnejših rek v Indiji, je v predelu Kalindi Kundž Ghat prekrita z debelo plastjo bele pene, ki na prvi pogled spominja na ledene plošče ali sneg. V resnici gre za strupeno mešanico detergentov, površinsko aktivnih snovi in neprečiščenih industrijskih odplak. Onesnaženje se je pojavilo po obilnem deževju v gorskih predelih, zaradi katerega je vodostaj Jamune močno narasel. Visoka voda je s seboj prinesla velike količine odplak, ki se so se površju spremenile v gosto peno. Ta se razteza po večjem delu reke, hkrati pa se po okolici širi močan in neprijeten vonj.

Pena ni le estetska težava. Po navedbah tamkajšnjih oblasti in okoljskih strokovnjakov lahko draži dihalne poti in pomeni tveganje za zdravje ljudi, ki živijo ali delajo ob reki. Lokalni čolnarji pravijo, da je pena tako gosta, da pod njo sploh ne vidijo več svojih čolnov. Nekateri jih morajo iskati skoraj na slepo, saj jih je bela plast popolnoma prekrila.

Velja za eno najbolj onesnaženih rek v Indiji

Mestne oblasti so že večkrat poskušale odstraniti peno in očistiti gladino reke, vendar se težava vedno znova ponavlja. Po mnenju strokovnjakov gre za posledico dolgoletnega izpuščanja neprečiščenih odpadnih voda in industrijskih odplak v Jamuno, zato zgolj odstranjevanje pene ne more odpraviti vzroka onesnaženja.

Reka Jamuna velja za eno najbolj onesnaženih rek v Indiji. Čeprav predstavlja odsek skozi Delhi le približno dva odstotka njene celotne dolžine, prav tam vanjo priteče velik del komunalnih in industrijskih odpadnih voda. Okoljevarstveniki že leta opozarjajo, da brez učinkovitejšega čiščenja odplak in strožjega nadzora nad industrijo podobni prizori ne bodo izginili.