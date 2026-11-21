Sliko Vasilija Kandinskega Poudarjeni koti so na dražbi avkcijske hiše Christie's v New Yorku prodali za 85,8 milijona ameriških dolarjev oziroma 78 milijonov evrov, s čimer je bil dosežen nov dražbeni rekord za delo ruskega umetnika. Slika Gustava Klimta Litzlbergkeller je dosegla 82,3 milijona ameriških dolarjev, kar je 75 milijonov evrov. Obe sliki sta skupaj prinesli več kot 168 milijonov dolarjev (približno 153 milijonov evrov) in predstavljata skoraj 27 odstotkov celotnega izkupička dražbe, ki je znašal 626,6 milijona dolarjev (571,4 milijona evrov).

Obe sliki sta skupaj prinesli več kot 168 milijonov dolarjev.

Slika Poudarjeni koti prikazuje eksplozijo geometrijskih oblik in vzorcev ter združuje ruski konstruktivizem in glasbo v celostno umetnino, celovito umetniško delo z duhovno komponento. Kandinski je po navedbah dražbene hiše delo ustvaril v Weimarju v svojih zgodnjih letih na Bauhausu, kmalu po tem, ko se je na povabilo Walterja Gropiusa pridružil šoli. Delo odraža prehod umetnika v strogo geometrijsko abstrakcijo in vpliv ruskega konstruktivizma. Slika ima tudi zanimivo provenienco, saj je zamenjala več lastnikov. Leta 1929 jo je pridobila Hilla Rebay, nemško-ameriška umetnica ter soustanoviteljica in prva direktorica Guggenheimovega muzeja v New Yorku in jo leta 1941 podarila fundaciji Solomona R. Guggenheima, ki jo je imela v lasti več kot dve desetletji. Leta 1964 je fundacija na dražbi hiše Sotheby's prodala 50 oljnih slik Kandinskega, med njimi sliko Poudarjeni koti.

Na isti dražbi so prodali tudi sliko avstrijskega slikarja Klimta za 82,3 milijona ameriških dolarjev oziroma približno 75 milijonov evrov. Krajino z naslovom Litzlbergkeller je naslikal v letih 1915/1916. Gre za oljno sliko (110×110 cm), ki prikazuje priljubljeno gostišče in pivovarno ob zgornjeavstrijskem jezeru Attersee. Klimt je tam med letoma 1900 in 1907 preživel več poletij v družbi prijateljice Emilie Flöge. Slika, ki jo je začel ustvarjati v svojem poletnem zatočišču ob jezeru, dokončal pa pozneje v svojem dunajskem ateljeju, je nastala po naročilu bankirja Otta Primavesija. Leta 2019 je bila razstavljena v Klimtovem centru ob jezeru Attersee. Čeprav je bila v zasebni lasti, je bila več let kot dolgoročno posojilo na ogled v muzeju Leopold na Dunaju. Prejšnji lastniki so sliko leta 1997 kupili na dražbi iz zapuščine Sergea Sabarskega, zbiratelja in soustanovitelja Nove galerije v New Yorku. Zanjo so odšteli 14,7 milijona dolarjev, kar je bil tedaj rekorden znesek. Leto pozneje so sliko poslali na Dunaj kot dolgoročno posojilo muzeju.