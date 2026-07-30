Republikanci objavili posnetke, ki jih je Biden leta poskušal prikriti (VIDEO)

Republikanci v ameriškem kongresu so objavili avdio posnetke, na katerih Joe Biden priznava, da je po odhodu s položaja podpredsednika pri sebi obdržal zaupne dokumente. Gre za več kot dve uri pogovorov iz časa, ko je danes 83-letni Biden skupaj s pisateljem Markom Zwonitzerjem pripravljal svoje spomine z naslovom »Obljubi mi, oče« iz leta 2017. Na posnetku iz februarja 2017, mesec dni po odhodu iz Bele hiše, je slišati Bidna, kako pravi: »Pravkar sem spodaj našel vse te zaupne stvari.« V drugem pogovoru iz oktobra 2016, ko je bil še podpredsednik v administraciji Baracka Obame, pa je pisatelju dejal, da ima obsežne zapiske iz tistega obdobja, ter dodal: »Ne vedo, da imam to.«

Do materiala so republikanci v predstavniškem domu in konservativna neprofitna organizacija Oversight Project prišli prek sodnega postopka. Posnetke je leta 2024 prejelo pravosodno ministrstvo v okviru preiskave o Bidnovem ravnanju s službeno dokumentacijo. V času Bidnovega predsedovanja je ministrstvo objavo zavračalo, majska tožba njegovih zasebnih odvetnikov za preprečitev objave pa se je po več sodnih porazih končala z odstopom od postopka.

V preteklosti je bil obtožb o nezakonitem zadrževanju dokumentov deležen tudi Trump. FOTO: Brendan Smialowski Afp

Objavljeni posnetki vsebujejo številne cenzurirane dele, za katere v republikanskem odboru za nadzor trdijo, da služijo prikrivanju razkritja zaupnih informacij. Posebni tožilec Robert Hur je sicer po preiskavi ugotovil, da je Biden dokumente zadržal neustrezno, vendar podaje obtožnice ni priporočil, saj je ocenil, da bi ga porota dojela kot dobronamernega starejšega moškega s slabšim spominom.

Bidnov tiskovni predstavnik TJ Ducklo je objavo označil za zlorabo pravosodnega ministrstva v politične namene ter dodal: »To je narobe. Čeprav se predsednik Biden z današnjo odločitvijo ne strinja, spoštuje sodišča in ključno vlogo, ki jo ima neodvisno pravosodje v zdravi demokraciji.« V preteklosti pa je bil obtožb o nezakonitem zadrževanju dokumentov na svojem posestvu na Floridi deležen tudi Donald Trump, vendar so bile te po njegovi vrnitvi v Belo hišo zavržene.