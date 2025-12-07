Na večnadstropnem parkirišču letališča Heathrow v Londonu je danes skupina moških domnevno s solzivcem poškropila več ljudi. Policija je enega od moških, osumljenega napada, aretirala in sporočila, da incident ne obravnavajo kot teroristični napad.

Reševalci so več ljudi prepeljali v bolnišnico

Letališče Heathrow je sporočilo, da so njihove ekipe »odgovorile na incident, v katerega so bile vključene nujne službe« na parkirišču terminala 3. Ob tem je potnikom svetovalo, naj si za potovanje na najprometnejše letališče v Evropi vzamejo več časa. Terminal je ostal odprt, čeprav je incident povzročil nekaj motenj v prometu.

Policija je medtem pojasnila, da so bili o incidentu obveščeni ob 9. uri. »Številni ljudje so bili poškropljeni z nečim, za kar verjamemo, da je bila neka vrsta solzivca,« je sporočila policija. Skupina moških je po njenih navedbah nato zapustila kraj incidenta.

»Oboroženi policisti so prišli na kraj dogodka in aretirali enega moškega zaradi suma napada. Ta ostaja v priporu, preiskava pa se nadaljuje, da bi našli še druge osumljence,« je dodala policija.

Policija incidenta ne obravnava kot teroristični napad. Pojasnila je namreč, da je do njega prišlo zaradi prepira med skupino ljudi, ki se med seboj poznajo.