Reševalna akcija med Visom in Korčulo, ribič brez oklevanja skočil v morje (VIDEO)

Med otokoma Vis in Korčula, natančneje blizu otočka Proizd, se je pred kratkim odvijala prava drama. V ribiško mrežo, polno inčunov in sardel, so se namreč zapletli štirje delfini. Čeprav so ti morski sesalci pogosto v bližini ribiških ladij, se posadka s takšnim izzivom še ni soočila. Trije od njih so mrežo hitro pretrgali in pobegnili na prosto, četrti pa je ostal ujet sredi velike količine rib. V tistem trenutku je ribič Hrvoje Kočko odreagiral nagonsko. Brez razmisleka je skočil v morje, da bi živali pomagal. Ko so ga kasneje vprašali, ali ga je v vodo pognala želja po reševanju delfina ali skrb za ribiško opremo, je v smehu priznal, da oboje.

Reševanje pa ni bilo povsem preprosto. Prestrašeni delfin se je sprva upiral in se poskušal rešiti sam, zato ga Hrvoju v prvem poskusu ni uspelo izvleči. Žival se je umirila šele po tistem, ko se je potopila in se s kljunom nežno dotaknila ribičevega stegna. Hrvoje ga je takrat potolažil z božanjem po kljunu in ga nato počasi ter uspešno usmeril na varno. S tem je rešil tako ujeto žival kot ribiško mrežo.

Posnetek tega nenavadnega dogodka je zakrožil v javnosti in požel veliko občudovanja. Ob tem velja spomniti, da so delfini in kiti na Hrvaškem strogo zaščiteni z Zakonom o varstvu narave ter evropsko Direktivo o habitatih, kar pomeni, da je vsakršno vznemirjanje, lovljenje ali poškodovanje teh živali strogo kaznivo.