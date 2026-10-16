Revolucija v pokojninski politiki: Nemčija otrokom odpira pokojninske račune

Nemški parlament je danes potrdil vladni načrt, ki vladi omogoča vplačevanje na pokojninske račune otrok. V skladu z načrtom bo država sredstva vplačevala od šestega leta otrok, naložila pa se bodo na finančnih trgih. Ukrep naj bi razbremenil obstoječi sistem, ki je zaradi staranja prebivalstva pod vse večjim pritiskom.

»Prihodnost pripada mlajši generaciji. Zato bomo od 1. januarja dalje otrokom zagotavljali začetni kapital za zasebno pokojninsko varčevanje,« je na družbenem omrežju X zapisal nemški kancler Friedrich Merz. Kot je dejal, je bundestag potrdil pokojninski model, ki omogoča zgodnji začetek varčevanja. »Izkoriščamo pozitivne učinke kapitalskega trga, da bi dolgoročno zagotovili varen pokojninski sistem,« je dodal.

V okviru programa Pokojnina z zgodnjim začetkom bo država za vsakega otroka, starega od šest do 18 let, na njegov osebni pokojninski račun vplačevala deset evrov mesečno, pri čemer bodo sredstva naložena na finančne trge.

Do teh sredstev upravičenci ne bodo mogli dostopati, dokler ne dosežejo upokojitvene starosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah vlade bi lahko upokojenec, ob predpostavki povprečne letne donosnosti v višini sedmih odstotkov na skupno 1440 evrov, ki jih je vplačala država, razpolagal s 53.000 evri. Starši bodo lahko na račune vplačevali tudi dodatna sredstva. Če bi na primer mesečno dodali 50 evrov, bi imel otrok ob upokojitvi na voljo 300.000 evrov.

Zeleni in Levica so glasovali proti predlogu zakona, saj se stranki bojita, da bo ta povečal neenakost. Premožnejši starši bi namreč lahko na račune vplačali večje zneske.

Naložba sredstev na finančne trge po poročanju AFP predstavlja velik premik za največje evropsko gospodarstvo, ki je v 80. letih 19. stoletja pod kanclerjem Ottom von Bismarckom uvedlo pionirski sistem pokojnin, financiranih z davki. Vendar pa izplačevanje pokojnin postaja vse večje breme za davkoplačevalce, saj se delež delovno aktivnega prebivalstva zmanjšuje.