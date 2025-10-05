Ribič na Dravi ujel jesetra, težkega 35 kilogramov: »Borila sva se 40 minut, skakala je po reki«

»Na ribolov sem šel z namenom, da ujamem plenilko. Za vabo sem uporabil zelenike, na palici za hranjenje z 0,35 milimetra debelim laksom in trnkom velikosti 2. Po dvajsetih minutah čakanja se je palica upognila do vode. Kolut z laksom je začel brneti in se hitro odvijal. Takoj sem vedel, da gre za kapitalen ulov, a nisem niti slutil, da je na trnku prav jeseter,« je povedal strastni ribič Balog za 24sata.hr o »življenjskem ulovu«.

Jeseter ga je presenetil s svojo močjo. »Borba je trajala polnih 40 minut. Srce mi je poskočilo, ko je riba nekajkrat skočila iz vode in pripravila pravi šov na površini. Pri izvleki sta mi pomagala kolega ribič Mihael in ribiški čuvaj Đuro Tot. Brez njiju ribe sam ne bi mogel spraviti na breg,« je dodal Balog. Merila je 176 centimetrov in tehtala 35 kilogramov.

Redek primer v naših rekah

Še večje presenečenje pa je bilo, ker takšne ribe, še posebej jeseter, v naših rekah skorajda ni več. Njena naravna migracija iz Donave v Dravo je namreč že davno onemogočena zaradi gradnje hidroelektrarne v Srbiji, v Džerdapski soteski. Tako je počasi izginila iz zgornjega toka Donave in Drave.

Avstrijci in Madžari so skušali njeno prisotnost ohraniti, a primerki so redkost. To je za 24sata.hr potrdil tudi Zoran Marčić, izredni profesor v Naravoslovno-matematične fakultete v Zagrebu: »Po fotografijah bi rekel, da gre za vrsto Acipenser nudiventris, saj ima neprekinjeno spodnjo ustnico. Najdbe te vrste so v Donavi res redke, posebej po izgradnji hidroelektrarn v Džerdapu. Včasih so te ribe migrirale iz Črnega morja vse do Slovaške. Kolegi iz Madžarske in Srbije so jo v zadnjih 30 letih zabeležili le nekajkrat. Izvor tega primerka ni povsem jasen, mogoče je tudi gojena. Kakor koli, najdba je zanimiva in veseli me, da je ribič vrnil ribo v reko.«

Ribiči so jesetra po nekaj skupinskih fotografijah spustili nazaj v Dravo.

»Ribo smo živo in zdravo vrnili v reko, v upanju, da bo še komu pričarala takšno doživetje,« pravi Balog. To je bil največji primerek, kar ga je ujel v 40 letih ribiške izkušnje. Je sicer član kar treh društev.