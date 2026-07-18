Ribič v Jadranu posnel prizor, ob katerem je mnogim zaledenela kri (VIDEO)

Črnogorski ribič je z objavo posnetka na družabnem omrežju sprožil val panike ne le v domovini, ampak v celotni regiji, predvsem pa med obiskovalci Boke Kotorske. Prav v bližini vhoda v Boko Kotorsko je namreč ujel veliko plavut, ki je plavala okrog njegovega ribiškega čolna, objavo pa je pospremil s pripisom »Velika bela«. Večina je ob tem seveda najprej pomislila, da je v objektiv ujel velikega belega morskega psa, enega najbolj smrtonosnih prebivalcev svetovnih morij, da je temu tako, je bil sprva prepričan tudi omenjeni ribič. Na srečo pa so strokovnjaki v živali na posnetku prepoznali drugo vrsto morskega psa.

Ilija Ćetković z Inštituta za morsko biologijo Črne gore je za Dnevni avaz dejal, da gre najverjetneje za morskega psa mako, oziroma dolgonosega morskega psa. »To pa ni nič nenavadnega, saj ga v tem delu Jadrana skoraj vsako leto ujamejo ali posnamejo,« je dejal Ćetković. Dolgonosi morski pes (Isurus oxyrinchus) je ena najhitrejših in najbolj impresivnih vrst morskih psov na svetu. Živi v toplejših in zmernih morjih, vključno s Sredozemskim in Jadranskim morjem. Čeprav je morda videti kot veliki beli morski pes, strokovnjaki poudarjajo, da gre za ločeno vrsto, ki je naravni prebivalec tega območja.

Najhitrejši morski pes

Zraste lahko do 4,5 metra v dolžino in tehta več kot pol tone, prepoznaven pa je po vretenastem telesu, koničastem gobcu in dolgih, igličastih zobeh. Strokovnjaki menijo, da je mako najhitrejši morski pes na svetu, saj lahko razvije hitrost več kot 70 kilometrov na uro, zaradi česar je izjemno učinkovit plenilec. Mako naseljuje odprto morje, občasno pa se približa obali in podvodnim grebenom. Hrani se predvsem z ribami, kot so tun, skuša in mečarica, pa tudi z glavonožci. Je selitvena vrsta, ki sledi toplim morskim tokovom in lahko prepotuje dolge razdalje.