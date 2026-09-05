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Rim okoli Koloseja razglasil »rdečo cono«: kriminal narašča, turiste varujejo okrepljene patrulje (VIDEO)

Policija bo območje nadzorovala ves dan in vso noč, ob njej bodo navzoči tudi vojaki.
Dodatno so okrepili varovanje tudi okoli glavne železniške postaje Termini, bazilike svetega Petra ter bazilike Santa Maria Maggiore. FOTO: Marko Feist 
Dodatno so okrepili varovanje tudi okoli glavne železniške postaje Termini, bazilike svetega Petra ter bazilike Santa Maria Maggiore. FOTO: Marko Feist 
N. Č.
 5. 9. 2026 | 07:31
3:19
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Rimske oblasti so zaradi porasta kriminala zaostrile varovanje okoli Koloseja in drugih najbolj obiskanih znamenitosti. Območje okoli znamenitega antičnega amfiteatra so razglasili za tako imenovano rdečo cono, kjer bodo policisti in vojaki izvajali okrepljen nadzor ter imeli več pooblastil za ukrepanje proti nasilnežem, žeparjem in preprodajalcem drog.

Kolosej je bil že v antiki prizorišče nevarnosti in nasilja, danes pa se je grožnja preselila na ulice okoli njega. Julija je skupina približno 50 mladih napadla policiste, pri tem pa so uporabljali tudi pirotehnična sredstva. Več policistov je bilo poškodovanih. Rimske oblasti pravijo, da ta dogodek ni bil osamljen, temveč del širšega porasta kriminala na območju zgodovinskega središča, piče CNN.

Več policistov in vojakov

Rdečo cono so uvedli konec avgusta, veljala pa bo do 24. decembra. Policija bo območje nadzorovala ves dan in vso noč, ob njej bodo navzoči tudi vojaki. Italijanska vojska sicer že zdaj varuje najbolj obiskane turistične točke z zaporami, kontrolnimi točkami in oboroženimi patruljami, vendar se je izkazalo, da to ni dovolj, da bi odvrnili manjše kriminalce.

Dodatno so okrepili varovanje tudi okoli glavne železniške postaje Termini, bazilike svetega Petra ter bazilike Santa Maria Maggiore, kjer se je po pokopu papeža Frančiška aprila 2025 povečalo število obiskovalcev.

Ena od ameriških turistk je za CNN povedala, da je kljub vidni prisotnosti varnostnih sil videla žeparko na delu. »Varnost je tukaj res stroga, vendar sem pravkar videla, kako so neki ženski ukradli denarnico,« je povedala Janelle Triton iz Filadelfije.

Ko so obvestili policijo, storilca ni bilo več. Dodala je, da so ji v hotelu svetovali, naj ponoči ne obiskuje območja okoli Koloseja.

FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel

»Resna nevarnost za javno varnost«

Rimski varnostni organi menijo, da je k težavam deloma prispevala tudi nova postaja podzemne železnice pri Koloseju, ki so jo odprli decembra 2025. Postaja je del več milijard evrov vrednega projekta širitve rimskega metroja, v njenem sklopu pa je tudi večnadstropni podzemni muzej z arheološkimi najdbami.

Lamberto Giannini, ki je odgovoren za varnost v Rimu, opozarja, da je nova prometna povezava omogočila lažji prihod skupin mladih v zgodovinsko središče, kjer naj bi nekateri iskali priložnosti za kraje in druga kazniva dejanja.

V odloku o uvedbi rdeče cone so zapisali, da dosedanji varnostni ukrepi niso zadostovali in da so razmere prerasle v »resno nevarnost za javno varnost«, ki lahko povzroči veliko škodo na posebej občutljivih območjih.

Policisti imajo zato po novem več pooblastil. Osebe, za katere sumijo, da ogrožajo varnost ali povzročajo težave, lahko pridržijo ali jim odredijo, naj območje zapustijo.

Kako učinkovita bo rdeča cona in ali bo kriminal okoli Koloseja res upadel, naj bi pokazalo poročilo, ki ga rimske oblasti pričakujejo septembra.

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