Rime proti podnebni krizi: »Govoriti bi morali o nečem, kar je res pomembno«

Indijski raper Kali pri pisanju o pomanjkanju vode izhaja iz lastnih izkušenj. Kot otrok je moral namreč hoditi po vodo in domov nositi težke plastične posode. Prav ti spomini so ga navdihnili za pesem o vse bolj pereči podnebni krizi. Njegov pesem Neer Kodu, kar v kanareščini pomeni Daj vodo, je ena od šestih pesmi na albumu Climate Emergency Mixtape, ki ga organizatorji predstavljajo kot prvi indijski večjezični rap album na temo podnebne krize. Devetindvajsetletni glasbenik, čigar pravo ime je Akshay, je odraščal v Bengaluruju in glasbo ustvarja že več kot desetletje. Med svojimi glasbenimi vplivi omenja Eminema in Akona.

Suhi vodnjaki

Kot otrok je moral približno deset minut pešačiti do javne pipe, kjer so napolnili posode z vodo. »Vedno smo razmišljali, da je ne smemo zapravljati,« je povedal za AFP. Pomanjkanje vode je v Bengaluruju, indijskem tehnološkem središču, že dolgo velika težava. Številni prebivalci so odvisni od podtalnice, vodnjaki pa poleti pogosto presahnejo. Drugi pa morajo vodo kupovati po zasoljenih cenah in jo dovažati s cisternami. Podnebne spremembe bi lahko zaradi naraščanja temperatur in spreminjanja vremenskih vzorcev še zaostrile pomanjkanje vode.

Kali je druge glasbenike pozval, naj se odmaknejo od tem, kot so avtomobili in motorji.

Brikesh Singh iz organizacije Asar Social Impact Advisors, ki sodeluje pri albumu, pravi, da je glasba lahko močno orodje za pripovedovanje zgodb o podnebni krizi. »Če želimo doseči ljudi, ki podnebno krizo doživljajo na lastni koži, moramo spremeniti način, kako družba pripoveduje te zgodbe,« je dejal.

Tudi raperka Abisha je črpala iz lastnih izkušenj. Šestindvajsetletnica je članica skupine Sollisai Sistahs, prve povsem ženske rap skupine v indijski zvezni državi Tamil Nadu. Spominja se, da je voda, ko je bila stara približno osem let, segala vse do praga njihovega doma. Dve leti pozneje pa je bilo območje že povsem brez vode. Njena pesem govori o vplivu podnebnih sprememb na marginalizirane skupnosti. Ker se v njeni skupnosti o podnebnih spremembah še vedno govori premalo, zato upa, da bo glasba ljudi nagovorila močneje kot same besede. Kali je druge glasbenike pozval, naj se odmaknejo od tem, kot so avtomobili in motorji. »Govoriti bi morali o nečem, kar je res pomembno, in to so podnebne spremembe,« je dejal.