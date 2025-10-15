Robert je imel eno najredkejših bolezni na svetu, krajani so v 48 urah zbrali denar za zdravljenje

Komaj dobrih 20 let je bil star Robert Zanki, ko je izvedel, da ima eno najbolj redkih bolezni na svetu. Poleg njega je zaradi Ewingovega sarkoma bolehalo le še deset drugih ljudi na svetu.

Gre za redko obliko raka, ki se običajno razvije v kosteh ali mehkih tkivih otrok in mladih odraslih, ker so simptomi bolezni, najpogostejša sta bolečine v slepih in otekanje, podobni drugim otroškim boleznim, pa je diagnosticiranje pogosto oteženo in dolgotrajno.

A ravno to, da so mu bolezen odkrili hitro, ko je bil rak še v začetnem stadiju, je Robertu najverjetneje rešilo življenj. Njegova zgodba je lani pretresla in ganila Hrvaško, Robertovi sokrajani iz Vodic pa so v zgolj 48 urah za njegovo zdravljenje zbrali 200.000 evrov. »Vsi so pomagali, gasilci, podjetja, krajani, prijatelji in znanci, družina,« se podpore in ljubezni lokalne skupnosti spominja Robertov oče Toni.

Denar je njegovemu sinu omogočil zdravljenje v Istanbulu, ki je bilo po Tonijevih besedah tudi uspešno. »Bogu hvala, Robert se po sedmih mesecih zdravljenja v Istanbulu vrača domov! Vse je pripravljeno za njegov prihod, vsi iz Vodic ga bomo pričakali, okrog enih ponoči naj bi bil tukaj. Trenutno nimam besed, vsi komaj čakamo, da vidimo našega Robija. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali najprej zbrati denar za zdravljenje in zdaj, ker mu pripravljate dobrodošlico,« je za portal Zagorje international povedal presrečni Toni, sicer znani ribič in gasilec, ki je leta reševal življenja drugih, zdaj pa so tudi njemu drugi pomagali rešiti sinovo življenje.