POŠASTNI VOLK V BOJ Z MEDVEDI

Robot se je izkazal v preprečevanju škode in odvračanju divjih živali

Pošastni volk ima umetno krzno, ki je obešeno čez sestavljeni kovinski okvir, ima pa torej tudi zvočnike.
Videti je kot rekvizit iz nizkoproračunske grozljivke, a je učinkovit. FOTO: Toru Yamanaka/Afp
Ju. P.
 14. 5. 2026 | 08:42
Ko je japonsko podjetje Ohta Seiki s sedežem na Hokaidu leta 2016 predstavilo najnovejši proizvod za preprečevanje škode na kmetijskih pridelkih, ki jo povzroča jelenjad, divje svinje in medvedi, so bili deležni posmeha. Danes podjetje, ki izdeluje strašljive robotske volkove, ne dohaja naročil. Robotske volkove v zadnjem času uporabljajo menda predvsem za odvračanje medvedov, ki so v zadnjih letih v rekordnem številu napadali ljudi. Samo v enem letu so na Japonskem namreč ubili 13 ljudi, poroča AFP.

Pošastni volk, kakor imenujejo robota, je sicer videti kot rekvizit iz kakšne nizkoproračunske grozljivke. A je za divje živali očitno dovolj prepričljiv. Ima utripajoče rdeče oči in grozeče laja ter tuli. Podjetje je letos že prejelo okoli 50 naročil, kar je več kot običajno. »Izdelujemo jih ročno. Zdaj jih ne moremo izdelati dovolj hitro. Naše stranke prosimo, da počakajo dva do tri mesece,« je za AFP povedal direktor Yuji Ohta. »Zavedanje o varnosti pred medvedi in ukrepih proti škodi divjih živali na kmetijskih pridelkih se je izboljšalo. Jasno je postalo tudi, da je naš izdelek učinkovit pri soočanju z medvedi,« je dodal.

Na Japonskem je čedalje več napadov medvedov na ljudi. FOTO: Issei Kato/Reuters
Naročila po njegovih besedah prihajajo predvsem od kmetov, upravljavcev igrišč za golf in ljudi, ki delajo na prostem v podeželskih območjih. Po uradnih podatkih je bilo po vsej državi lani in letos več kot 50.000 opažanj medvedov. Medvedi čedalje bolj vstopajo v urbane predele, celo vdirajo v domove, tavajo blizu šol in hodijo po supermarketih. Število medvedov, ki so jih ujeli in nato usmrtili, se je lani skoraj potrojilo v primerjavi z letom prej, saj je doseglo rekordnih 14.601. Nekatere severne regije so aprila poročale o več kot štirikrat večjem številu opažanj kot lani.

Pošastni volk ima umetno krzno, ki je obešeno čez sestavljeni kovinski okvir, ima pa torej tudi zvočnike. Cena se začne pri približno 3400 evrih in vključuje baterijo, sončne panele, senzorje, zvočnike in drugo opremo. Oddaja več kot 50 vrst posnetih zvokov, vključno s človeškimi in elektronskimi zvoki, ki se slišijo do kilometra daleč. Robot obrača glavo od strani do strani, grozeče ji utripajo rdeče LED-oči, rep pa je opremljen z modrimi LED-lučmi. Za zdaj torej deluje le kot nekakšno animirano strašilo, vendar v podjetju pa načrtujejo tudi mobilno nadgradnjo s kolesi, da bi robot lahko tudi preganjal živali ali patruljiral po določenem območju. Načrtujejo pa tudi razvoj ročne različice za pohodnike, ribiče in šolarje ter uporabo kamer z umetno inteligenco za prihodnje modele.

