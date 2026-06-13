Robot za zdaj pomaga po otroško: na Kitajskem je že mogoče najeti robotskega čistilca, ki bo v prihodnosti lahko nadomestil ljudi

56-letnica in njen robotski partner, opremljen s kamerami in dvema mehanskima krempljema, sta del nove storitve čiščenja, ki jo ponuja kitajska platforma za hišno pomoč 58.com.

Storitve čiščenja, ki so plod sodelovanja 58.com in kitajskega podjetja X Square, stanejo 149 juanov (približno 19 evrov) za tri ure in so na voljo v Pekingu in tehnološkem središču Šenžen. Ko je robot Quanta X1 Pro vstopil v stanovanje pod budnim očesom inženirja iz X Square, je s pomočjo kamer prepoznal območja, ki jih je treba pospraviti. Medtem ko je Lin na kolenih drgnila tla, je robot začel pobirati smeti in zlagati oblačila, razmetana po kavču, poroča AFP. Postopek je trajal nekaj minut in je spominjal na otroka, ki se šele uči tega opravila. V prihodnjih različicah pa bo robot sposoben razumeti glasovne ukaze in se celo pogovarjati, je povedal inženir Hu Bowen.

Sam je ugotovil, da je treba pobrati smeti. FOTO: Wang Zhao/Afp

Od marca, ko so storitev uvedli, je že 200 gospodinjstev rezerviralo robota. Tan Pei, ki dela v oglaševanju in je robota naročila za čiščenje svojega stanovanja v Pekingu, je dejala, da je bila bolj kot ne radovedna: »Čeprav ni popoln, me je nekaj stvari presenetilo.« Hlače je menda zložil kar dobro.

Poročali smo že o kitajskih robotih, ki so občinstvo navduševali z elegantnim plesom in demonstracijami borilnih veščin, a njihova uporaba in zmogljivost ostajata omejeni. Za podjetja, kot je X Square, je takšna storitev koristna predvsem za zbiranje podatkov za t. i. utelešeno UI. V nasprotju z velikimi jezikovnimi modeli, ki temeljijo na množici internetnih vsebin, takšni roboti nimajo primerljive količine podatkov iz resničnega sveta.

Glavnino dela mora še vedno opraviti sama. FOTO: Wang Zhao/Afp

Z rastjo naložb v utelešeno UI so podobni preizkusi na Kitajskem že resničnost. Tako roboti že usmerjajo promet v mestih, kot je Hangzhou, ali delajo v tovarnah. Podjetje GigaAI načrtuje, da bo to jesen v Wuhanu v gospodinjstva poslal 100 humanoidnih robotov za brezplačne preizkuse domače pomoči. Letos so vlagatelji v kitajsko industrijo utelešene UI vložili že več kot 57,7 milijarde juanov, kar je več kot sedem milijard evrov. Za zdaj torej še ne dohajajo človeške spretnosti, v prihodnosti pa bo treba odgovoriti tudi na vprašanje zasebnosti, saj bi imeli dostop do ogromnih količin osebnih podatkov, za katere ne vemo, kam gredo in kje so shranjeni.