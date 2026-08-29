Rodila dvojčka, ki nista brat in sestra: v neverjetni primer se je vključilo sodišče

Ženska iz avstralske zvezne države Queensland je rodila dvojčka, ki imata različne biološke starše. Gre za izjemno redek primer, ki ga tamkajšnja zakonodaja o nadomestnem materinstvu ni predvidela. Ženska, katere identitete niso razkrili, je privolila, da bo nadomestna mati paru, ki otroka ni mogel spočeti po naravni poti. Aprila 2025 so ji v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo v maternico prenesli njun zarodek. Približno v istem obdobju pa je nenačrtovano po naravni poti zanosila tudi s svojim možem.

Ultrazvočni pregled je kmalu pokazal, da nosi dva otroka. Ugotovili so, da je deklica biološki otrok para, za katerega je bila nadomestna mati, deček pa je biološki otrok nje in njenega moža. Otroka sta se s carskim rezom rodila istega dne novembra 2025. Od takrat vsak od njiju živi s svojimi biološkimi starši, med vpletenima družinama pa ni bilo nobenega spora glede starševstva.

Primer je kljub temu končal na sodišču, saj zakonodaja Queenslanda prepoveduje ločitev bratov in sester, rojenih med isto nadomestno nosečnostjo. Sodišče je zato moralo odločiti, ali se deček in deklica pravno štejeta za brata in sestro, čeprav nimata istih bioloških staršev in sta bila spočeta na različna načina.

Otroka sta gestacijska dvojčka

Sodnica Jodie Woodridge je sklenila, da sta otroka gestacijska dvojčka, vendar se v smislu zakonodaje o nadomestnem materinstvu po rojstvu ne štejeta za brata in sestro. S tem je omogočila, da se starševstvo nad deklico tudi uradno prenese na njena biološka starša, poroča Guardian.

Obe družini sta napovedali, da bosta otroka odraščala tako, da se bosta poznala, njuno nenavadno zgodbo pa jima bodo pojasnili na način, primeren njuni starosti. Strokovnjaki so opozorili, da bi dejstvo, da sta se rodila kot dvojčka, čeprav odraščata v različnih gospodinjstvih, lahko imelo dolgoročen čustveni in razvojni pomen za oba.