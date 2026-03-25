KDO PIJE IN KDO PLAČA?

Romska skupnost jezna nad postrežbo, lastnik restavracije: »Prišlo jih je 130, plačali so pol premalo«

Iftar večer, ki ga je v restavraciji v Premanturi na Hrvaškem organizirala romska skupnost, se je končal s sporom glede števila gostov in kakovosti postrežbe ter z neplačanim računom. Po besedah Romov gre za diskriminacijo, lastniki restavracije pa imajo drugačno plat zgodbe.
Suzana Krčmar in Veljko Kajtazi. FOTO: Pixsell
G. P.
 25. 3. 2026 | 19:20
2:33
V Premanturu je iftar večer, ki ga je ob praznovanju Ramadana organizirala Zveza Romov Hrvaške Kali Sara ki jo vodi Suzana Krčmar, prerastel v spor med organizatorji in lastnikom restavracije. Dogodka se je udeležil tudi hrvaški poslanec Veljko Kajtazi, ki je o dogajanju dal tudi izjavo za lokalne medije. Po besedah lastnika restavracije Danijela Bereša je bil ključni problem precejšnje neskladje med dogovorjenim in dejanskim številom gostov. Namesto približno 80 naj bi jih prišlo okoli 130, ob tem pa naj bi imeli še dodatne, vnaprej neusklajene zahteve.

image_alt
Maji, mamici dveh otrok, zaradi nohtov grozi 10 let zapora!

Bereš trdi, da so se zaposleni sicer trudili prilagoditi novonastalim razmeram, vendar vseh gostov niso mogli postreči. Napetosti naj bi se še povečale po večerji, ko naj bi del računa ostal neporavnan – po njegovih navedbah približno 1.800 evrov od skupno več kot 3.000 evrov. Ob tem naj bi prišlo tudi do besednega spora s Kajtazijem, ki naj bi lastnika obtožil diskriminacije gostov zaradi njihove narodnosti. Bereš te očitke odločno zavrača in poudarja, da so goste sprejeli v dobri veri.

Romska skupnost trdi, da je kriva restavracija

Na drugi strani Romi izpostavljajo povsem drugačno razlago. Po njihovih navedbah naj bi bilo število gostov vnaprej znano, težave pa naj bi nastale zaradi slabe organizacije v restavraciji. Poudarjajo, da je hrana zamujala, da je ni bilo dovolj za vse ter da nekateri gostje sploh niso bili postreženi. Kritični so tudi do komunikacije osebja, ki naj bi bila neprimerna za tovrsten svečan dogodek. Kajtazi, ki pravi, da na dogodku ni sodeloval kot organizator, temveč zgolj kot gost, je za medije potrdil, da je bil vtis večera slab. Med glavnimi težavami je izpostavil počasno postrežbo, pomanjkanje hrane in neustrezne prostorske pogoje.

image_alt
Šok v znanem gostišču v Novem mestu: Romoma zavrnili postrežbo, 4-letnica jokala za sladoledom!

Po njegovih besedah so nekateri gostje zaradi razmer dogodek zapustili predčasno. Ob tem je namignil tudi na možnost diskriminacije, saj meni, da bi bil odnos morda do druge, družbeno vplivnejše skupine, drugačen.

KDO PIJE IN KDO PLAČA?

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Koliko časa Slovenci namenimo kuhanju?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
POMEMBEN POTENCIAL

Biometan – domač obnovljiv vir za zanesljivo razogljičenje ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Pri naših sosedih vas čaka največje naravno termalno jezero na svetu

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
25. 3. 2026 | 11:17
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
