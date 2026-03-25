Romska skupnost jezna nad postrežbo, lastnik restavracije: »Prišlo jih je 130, plačali so pol premalo«

V Premanturu je iftar večer, ki ga je ob praznovanju Ramadana organizirala Zveza Romov Hrvaške Kali Sara ki jo vodi Suzana Krčmar, prerastel v spor med organizatorji in lastnikom restavracije. Dogodka se je udeležil tudi hrvaški poslanec Veljko Kajtazi, ki je o dogajanju dal tudi izjavo za lokalne medije. Po besedah lastnika restavracije Danijela Bereša je bil ključni problem precejšnje neskladje med dogovorjenim in dejanskim številom gostov. Namesto približno 80 naj bi jih prišlo okoli 130, ob tem pa naj bi imeli še dodatne, vnaprej neusklajene zahteve.

Bereš trdi, da so se zaposleni sicer trudili prilagoditi novonastalim razmeram, vendar vseh gostov niso mogli postreči. Napetosti naj bi se še povečale po večerji, ko naj bi del računa ostal neporavnan – po njegovih navedbah približno 1.800 evrov od skupno več kot 3.000 evrov. Ob tem naj bi prišlo tudi do besednega spora s Kajtazijem, ki naj bi lastnika obtožil diskriminacije gostov zaradi njihove narodnosti. Bereš te očitke odločno zavrača in poudarja, da so goste sprejeli v dobri veri.

Romska skupnost trdi, da je kriva restavracija

Na drugi strani Romi izpostavljajo povsem drugačno razlago. Po njihovih navedbah naj bi bilo število gostov vnaprej znano, težave pa naj bi nastale zaradi slabe organizacije v restavraciji. Poudarjajo, da je hrana zamujala, da je ni bilo dovolj za vse ter da nekateri gostje sploh niso bili postreženi. Kritični so tudi do komunikacije osebja, ki naj bi bila neprimerna za tovrsten svečan dogodek. Kajtazi, ki pravi, da na dogodku ni sodeloval kot organizator, temveč zgolj kot gost, je za medije potrdil, da je bil vtis večera slab. Med glavnimi težavami je izpostavil počasno postrežbo, pomanjkanje hrane in neustrezne prostorske pogoje.

Po njegovih besedah so nekateri gostje zaradi razmer dogodek zapustili predčasno. Ob tem je namignil tudi na možnost diskriminacije, saj meni, da bi bil odnos morda do druge, družbeno vplivnejše skupine, drugačen.