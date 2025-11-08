Rusi izvedli silovit napad, civilisti v strahu! Prihajajo pretresljivi posnetki (VIDEO)

Ukrajina poroča o novem ruskem napadu na energetsko infrastrukturo, ki se je zgodil v noči s petka na soboto. Po navedbah oblasti je v napadu umrla ena oseba, več regij pa je ostalo brez električne energije. Ruska vojska, ki želi zavzeti pomembno logistično središče Pokrovsk na vzhodu države, je hkrati okrepila bombne napade na plinsko in električno infrastrukturo po vsej Ukrajini. Ti napadi sprožajo strah pred hudo zimo za civilno prebivalstvo, saj temperature hitro padajo.

»Sovražnik znova izvaja množične napade na energetsko infrastrukturo Ukrajine. Zaradi tega so v več regijah uvedeni izredni izklopi elektrike,« je sporočila ukrajinska ministrica za energijo Svitlana Hrinčuk.

Treščil v stanovanjski blok

Opozorila pred zračnimi napadi so bila sprožena po vsej državi – od Harkova na severovzhodu do Odese na jugu. Oblasti so poročale o številnih napadih z droni in raketami, predvsem na energetska postrojenja. V Dnipru, velikem mestu na vzhodu države, je napad dronov prebil devetnadstropno stanovanjsko stavbo. Po poročanju reševalnih služb je pri tem umrla ženska, šest ljudi je bilo ranjenih, med njimi tudi otrok, ki so ga prepeljali v bolnišnico.

V Kijevu so civilne in vojaške oblasti sporočile, da so ostanki raket povzročili požare na dveh lokacijah v osrednjem okrožju Pečersk.

Gasilci stojijo na mestu udarca po ruskem napadu z droni v Kijevu. FOTO: Thomas Peter Reuters

Napadi tudi na ruskem ozemlju

Napadi z droni pa niso prizadeli le Ukrajine. Guverner Volgograjske regije v Rusiji, Andrej Bočarov, je v petek zvečer sporočil, da je dron napadel energetski objekt, kar je povzročilo izpad elektrike v širšem območju – več sto kilometrov stran od fronte.

Medtem ko diplomatski poskusi Donalda Trumpa za končanje najbolj krvavega spopada v Evropi po drugi svetovni vojni stojijo na mestu, Rusija nadaljuje s postopnim napredovanjem na fronti.

Stanovanjske stavbe, poškodovane med ruskim napadom z droni v okviru ruske ofenzive na Ukrajino, v Dnipru, Ukrajina, 8. november 2025. FOTO: Mykola Synelnykov Reuters

Bo Pokrovsk padel?

Večina spopadov je trenutno osredotočena v Doneški regiji, kjer leži mesto Pokrovsk – ključno logistično središče ukrajinskih sil. Analitiki opozarjajo, da bi zavzetje Pokrovska pomenilo največjo rusko zmago po padcu Vugledarja oktobra 2024 in Avdijivke februarja letos.

Po podatkih Inštituta za proučevanje vojne (ISW) in Projekta kritičnih groženj (CTP), ki ju povzema agencija AFP, ruska vojska zdaj nadzoruje v celoti ali delno približno 20 odstotkov ukrajinskega ozemlja.