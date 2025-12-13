Rusi na nogah zaradi naloga za prijetje Putina, sodnikom in tožilcu dosodili zaporne kazni

Rusija je v petek več sodnikov in glavnega tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) v odsotnosti obsodila na zaporne kazni. Gre za povračilni ukrep zaradi naloga za prijetje ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki ga je sodišče izdalo marca 2023, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rusija sicer ni članica ICC.

ICC je marca 2023 izdal nalog za aretacijo Putina zaradi suma, da je odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij. Zaradi podobnih obtožb je ICC izdal nalog tudi za komisarko ruskega predsednika za pravice otrok Marijo Lvovo-Belovo.

Moskva je v odziv sprožila kazensko preiskavo zoper tožilca Karima Khana in več sodnikov ICC, sodišče pa jim je sodilo ob njihovi odsotnosti. Khana je obsodilo na 15 let zapora, od tega devet let v zaporu, preostanek pa v kazenski koloniji za hude storilce kaznivih dejanj, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočilo rusko generalno tožilstvo.

Sodišče v Moskvi je ugotovilo, da je »Khan v Haagu nezakonito preganjal ruske državljane« in da je ICC sodnikom »naročil, naj izdajo očitno nezakonite naloge za prijetje«. Osem zaposlenih na ICC je sodišče obsodilo na zaporne kazni med 3,5 in 15 leti. Proti tožilcu Khanu in več sodnikom ICC, med njimi Slovenki Beti Hohler, so sankcije letos uvedle tudi ZDA, in sicer zaradi preiskav proti ameriškim in izraelskih uradnikom.