Med silovitimi ruskimi zračnimi napadi na Kijev je bilo poškodovanih več diplomatskih predstavništev evropskih in neevropskih držav, med drugim veleposlaništvi Avstrije in Nizozemske. Evropska unija se je odzvala ostro in na zagovor v Bruselj poklicala ruskega predstavnika, medtem ko so ruski izstrelki in droni ponoči znova kršili tudi poljski zračni prostor.

Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sporočila, da so ruske sile Kijev napadle ravno v času, ko se je ruski predsednik Vladimir Putin udeležil vrha Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja na Kitajskem. »Diplomatska predstavništva so pod zaščito mednarodnega prava,« je poudarila in dodala, da bo Unija v odgovor na napade na zagovor poklicala ruskega predstavnika v Bruslju, hkrati pa okrepila podporo Ukrajini in pritisk na Moskvo.

Med poškodovanimi poslopji sta veleposlaništvi Avstrije in Nizozemske. Avstrijski kancler Christian Stocker je rusko ravnanje označil za popolnoma nesprejemljivo in dejal, da je pretresen, vendar si je oddahnil, ker osebje ni bilo poškodovano. Nizozemski zunanji minister Tom Berendsen pa je potrdil, da je izstrelek padel za stavbo njihovega veleposlaništva, ki je utrpela lažje poškodbe, diplomati pa so jo na srečo odnesli brez prask.

Poškodovane so bile tudi druge stavbe, med njimi poslovna stavba na fotografiji. FOTO: Thomas Peter Reuters

Smrtne žrtve v Kijevu, razbitine raket tudi na Poljskem

Nočni ruski napadi so v Ukrajini zahtevali osem življenj, 28 ljudi je bilo ranjenih. Najhuje je bilo v Kijevu, kjer je umrlo šest ljudi, ruske rakete pa so po besedah župana Vitalija Klička zadele tri strateško pomembne mostove čez reko Dneper, kar je bil najhujši napad na kijevske mostove od začetka vojne. Zaradi poškodb na energetski infrastrukturi so morale ukrajinske jedrske elektrarne zmanjšati proizvodnjo elektrike, brez napajanja pa so ostali deli Kijeva in deset regij. Napadi predstavljajo tudi odgovor Moskve na nedavne ukrajinske udarce po krimskem mostu, kjer je zaradi poškodb začasno obstal železniški promet.

Med napadi na Ukrajino je več ruskih letečih objektov znova zašlo v poljski zračni prostor in strmoglavilo. Poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je potrdil, da so na treh lokacijah našli razbitine, po vsej verjetnosti gre za dva manevrirna izstrelka in en dron, pri čemer ni bil nihče poškodovan. Dejanje je označil za novo rusko provokacijo v času, ko na Poljskem potekajo vojaške vaje evropskih držav, premier Donald Tusk pa je zaradi dogodka sklical krizni štab.

Tudi poslovno stavbo na fotografiji je zadela ruska raketa. FOTO: Thomas Peter Reuters

Diplomatsko vrenje med Berlinom in Kitajsko

Varnostne razmere so sicer v središču pozornosti v Berlinu, kjer se je na vrhu tako imenovane koalicije voljnih zbralo 40 držav, tudi Janez Janša. Nemški kancler Friedrich Merz je poudaril, da se bo vojna končala le z diplomatsko rešitvijo na nevtralnem terenu, vendar mora Ukrajina ohraniti ozemeljsko celovitost in dobiti trdna varnostna jamstva. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob tem predlagal, da se na mizo znova vrne vprašanje vstopa Ukrajine v zvezo Nato.

Na berlinskem srečanju sta sodelovala tudi ameriška pogajalca Jared Kushner in Steve Witkoff, ki sta po tristranskem vrhu Donalda Trumpa, Xi Jinpinga in Vladimirja Putina na Kitajskem zatrdila, da ZDA ne nameravajo vsiliti enostranskega dogovora, temveč želijo mir doseči v tesnem sodelovanju z Evropo in Ukrajino. Putin je po srečanju na Kitajskem sporočil, da je pripravljen nadaljevati pogovore o evropski varnosti, a je obenem zavrnil kakršno koli vojaško sodelovanje med Evropsko unijo in Ukrajino ter zagrozil s povračilnimi ukrepi zaradi napadov na Krim.