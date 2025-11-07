Rusi ne morejo verjeti: Putinova »barbika« Katja Mizulina rekla »da« – v okupiranem Donbasu! (VIDEO)

V Rusiji vre zaradi nenavadne poroke. Ekaterina Mizulina - Katja, vplivna prokremeljska aktivistka in nekdanja domnevna ljubimka Vladimirja Putina, se je poročila z znanim pevskim zvezdnikom Jaroslavom Dronovom, ki ga občinstvo pozna pod umetniškim imenom Shaman.

Posnetek njune poroke, ki se je odvila v okupiranem Donecku, se je hitro razširil po ruskih družbenih omrežjih. Prav to, da je par izbral simbolično in politično nabito lokacijo, je sprožilo pravo razpravo: zakaj ravno Doneck?

»V Donecku sva z Jaroslavom obiskala matični urad in podpisala,« je zapisala Mizulina ob posnetku, ki ga je objavila na svojem kanalu na Telegramu. Enako objavo je delil Shaman. Na posnetku je videti, da sta bila oblečena v tunike vojaško zelene barve, kar je še poudarilo simboliko »domoljubne poroke«. Čestitke jima je izrekel celo voditelj samooklicane ljudske republike Doneck Denis Pušilin ter jima izročil šopek belih vrtnic.

Od »Putinove barbike« do neveste

Ekaterina Mizulina, 41-letna umetnostna zgodovinarka, se je izobraževala v Veliki Britaniji in danes vodi t. i. Ligo za varen internet, organizacijo, ki je pogosto obtožena spletne cenzure v korist Kremlja. Že pred časom smo pisali, da je Putinova mlada spremljevalka, česar Kremelj sicer nikoli ni potrdil.

Z 33-letnim Shamanom, imenovanim tudi Počasni umetnik Rusije, naj bi se zbližala letos spomladi. Že tedaj je pevca izdal detajl, ko je na družbenih omrežjih pokazal tetovažo z njenim imenom – Katja. Od takrat sta se skupaj pojavljala v videih, kjer sta sledilcem pošiljala pozdrave in »želela dobro razpoloženje«.

Ljubezen po rusko

Shaman, ki je znan po svojih patriotskih pesmih in nastopih, je bil prej sedem let poročen s producentko Eleno Martinovo. Za Mizulino je to prvi zakon. V televizijskem pogovoru maja letos je pevec šaljivo napovedal, da bo poroka »poleti – ne vem, katerega leta, ampak poleti«.

In res, poletje 2025 je prineslo prav to. A nihče si ni mislil, da bo poroka potekala v središču vojnega območja, pod budnimi očmi proruskih oblasti.

Je šlo za romantično gesto ali politično sporočilo? Ruska javnost je razdeljena, toda eno je gotovo – poroka Putinove nekdanje izbranke in režimskega pevca v Donecku je dogodek, ki ga v Moskvi še dolgo ne bodo pozabili.