Rusi si želijo biti povezani z Ameriko, pod morjem bi gradili železniški predor

Svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina in vodja ruskega investicijskega sklada RDIF Kiril Dmitrijev je predlagal izgradnjo železniškega predora, ki bi ga poimenovali Putin-Trump pod Beringovim prelivom, ki bi Rusijo povezal z ZDA. Po njegovih besedah bi projekt omogočil skupno raziskovanje naravnih virov na območju in »simboliziral enotnost«.

Dmitrijev je idejo o 112 kilometrov dolgem predoru predstavil po četrtkovem telefonskem pogovoru med Putin in njegovim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom.

Glede na predlog bi projekt v vrednosti osem milijard dolarjev (nekaj več kot 6,8 milijarde evrov) financirali Moskva in mednarodni partnerji. Izgradili naj bi ga v manj kot osmih letih.

»Sanje o povezavi med ZDA in Rusijo prek Beringove ožine odražajo trajno vizijo - od železnice Sibirija-Aljaska iz leta 1904 do ruskega načrta iz leta 2007,« je na omrežju X zapisal Dmitrijev in dodal, da je podobna ideja obstajala že začasa hladne vojne, in sicer za »svetovni most miru Kennedy-Hruščov«.

Ob tem je namignil, da bi projekt lahko zgradilo gradbeno podjetje ameriškega tehnološkega mogotca Elona Muska The Boring Company. Ne Musk ne Trump se na predlog še nista odzvala.

Beringov preliv, ki je na najbolj ozkem mestu širok le 82 kilometrov, ločuje Čukotko, regijo in istoimenski polotok na ruskem Daljnem vzhodu, in ameriško Aljasko. Ideja o prometni povezavi med njima je živa že najmanj 150 let, a ni bila nikoli uresničena.