Rusija izvedla silovit napad na Ukrajino, parada v Moskvi prvič po več desetletjih brez tankov (FOTO, VIDEO)

Po ukazu ruskega predsednika Vladimirja Putina so ruske sile v noči na 18. maj 2026 izvedle obsežen kombiniran napad na osrednje in južne dele Ukrajine. Ukrajinski uradniki so sporočili, da je Rusija ponoči izstrelila stotine dronov in skoraj dva ducata raket, pri čemer je bilo ranjenih več kot 30 ljudi. Gre za neposredno rusko maščevanje za predhodni masovni ukrajinski napad z droni na moskovsko regijo. Moskva sicer trdi, da je ruska zračna obramba v sedmih dneh sestrelila več kot tri tisoč ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, kar označujejo za rekorden val napadov.

Najnovejše rusko bombardiranje je povzročilo več eksplozij in požarov, pri čemer so reševalci takoj začeli z delom na prizoriščih zadetih stanovanjskih objektov. V južnem pristaniškem mestu Odesa so ruski droni Shahed (Geran-2) zadeli stanovanjsko zgradbo in območje tamkajšnjega pristanišča. Kljub delovanju ukrajinske zračne obrambe so nekateri izstrelki prebili zaščito. Vodja lokalne vojaške uprave Serhij Lisak je sporočil, da sta bila med ranjenimi 11-letni deček in 59-letni moški, v napadu pa sta bila poškodovana tudi vrtec in učilnica ene od izobraževalnih ustanov.

Putin med nagovorom na vojaški paradi ob dnevu zmage na Rdečem trgu v Moskvi. Letošnja proslava je namesto ruske vojaške moči pokazala predvsem ranljivost Moskve, saj so oblasti zaradi strahu pred ukrajinskimi napadi z droni s parade umaknile vse tanke. FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters

Istočasno je bil tarča silovitega napada Dnipro na vzhodu države. Med drugo in tretjo uro zjutraj po lokalnem času je v mestu odjeknilo več eksplozij, na katere so pred tem opozarjale ukrajinske letalske sile zaradi približevanja ruskih raket. Guverner Dnipropetrovske oblasti Oleksandr Hanža je potrdil, da je izbruhnilo več požarov, med drugim je bila zadeta 24-nadstropna stanovanjska stavba. V Dnipru je bilo ranjenih najmanj devet ljudi, vključno z enim otrokom, štiri osebe pa so morali zaradi poškodb prepeljati v bolnišnico.

Natančni podatki o celotni materialni škodi še niso popolnoma znani. Rusija sicer z nočnimi udari redno cilja Odeso in Dnipro, pri čemer je njihova tarča predvsem ukrajinska energetska, prometna in civilna infrastruktura. Obe strani v zadnjem času močno stopnjujeta uničujoče napade dolgega dosega, vendar pa najnovejša eskalacija prihaja v trenutku, ko se zdi, da se strateška pobuda prvič po skoraj treh letih prevesila na ukrajinsko stran.

Moskovska parada brez tankov

Da se razmerje moči spreminja, je postalo jasno že na letošnji paradi ob dnevu zmage v Moskvi 9. maja, ki v sebi ni imela ničesar triumfalnega. Prvič v dveh desetletjih po Rdečem trgu niso grmeli tanki in druga težka vojaška vozila. Ruske oblasti so namreč ocenile, da bi bilo kopičenje oklepnikov v bližini preveliko tveganje in preveč mamljiva tarča za vse učinkovitejše ukrajinske drone. Zaradi varnosti je bil v Moskvi in Sankt Peterburgu pred tem izklopljen celo mobilni internet, sistemi zračne obrambe pa so bili privlečeni iz najbolj oddaljenih delov države.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Moskvi dodatno utrl sol na rano z izdajo dekreta, s katerim je parado ironično »dovolil« in obljubil, da Rdeči trg ne bo napaden. To se je zgodilo kmalu po tem, ko sta strani privolili v tridnevno premirje pod okriljem ZDA, čeprav sta se že do 10. maja medsebojno obtoževali kršitev. Vladimir Putin je po paradi sicer izjavil, da se vojna »bliža koncu«, a okrnjeni dogodek je namesto ruske moči svetu pokazal predvsem njeno ranljivost in strah pred ukrajinskimi napadi dolgega dosega.

Preobrat na fronti in ruske izgube brez primere

Ukrajina je preživela težko zimo z nenehnimi napadi na energetsko mrežo, zdaj pa začenja obračati potek vojne. Pričakovana ruska pomladanska ofenziva je spodletela, v aprilu pa je Rusija prvič po avgustu 2024 zabeležila celo neto izgubo ozemlja. Po izračunih tednika The Economist, ki temeljijo na podatkih washingtonskega Inštituta za preučevanje vojne (ISW), je Rusija v zadnjih 30 dneh izgubila nadzor nad 113 kvadratnimi kilometri ozemlja.

Strokovnjaki ISW med razlogi za ukrajinske uspehe navajajo uspešne kopenske protinapade, konec ruske ilegalne uporabe terminalov Starlink ter paranoično omejevanje aplikacije Telegram s strani Kremlja znotraj Rusije. Sir Lawrence Freedman, zaslužni profesor vojnih študij na King's Collegeu v Londonu, meni, da gre za prelomen trenutek: »Če Rusi za ves svoj trud ne pokažejo nikakršnih rezultatov, se lahko na nekaterih delih bojišča stvari začnejo sesuvati.«

Še bolj mračna je zgodba o človeških izgubah. Rusija mesečno izgubi okoli 35 tisoč vojakov, kar presega hitrost zaposlovanja novih nabornikov. Od začetka invazije je Rusija zabeležila že skoraj 1,4 milijona ubitih in hudo ranjenih. Do lanskega leta je bilo razmerje med mrtvimi in ranjenimi ruskimi vojaki med 1:2 in 1:3, v marcu pa je Zelenski razkril radikalen premik: Rusija ima zdaj skoraj dva mrtva vojaka na enega ranjenega.

Pekel dronov FPV in taktična blokada logistike

Glavni razlog za tako visoko smrtnost je množična uporaba tako imenovanih dronov FPV (z ogledom iz prve osebe), ki so odgovorni za kar 80 % žrtev. Ti droni, opremljeni z eksplozivom, dobesedno lovijo vojake in onemogočajo medicinsko evakuacijo. »Rusi ranjene preprosto puščajo na bojišču,« opozarja Seth Jones, višji vojaški analitik pri Centru za strateške in mednarodne študije (CSIS). Ruskim vojakom težave povzročajo novi ukrajinski avtonomni droni z umetno inteligenco, ki se vodijo prek optičnih vlaken. Te tehnologije ni mogoče motiti z elektronskim signalom, droni pa so neslišni vse do trenutka napada.

Domačini pretreseni opazujejo škodo po silovitem zračnem napadu. Rusija je v enem najbolj masovnih napadov ponoči nad Ukrajino poslala na stotine dronov in skoraj dva ducata raket. FOTO: Handout Afp

Alexi Čadajev, vodja ruskega centra za razvoj dronov v Velikem Novgorodu, je javno priznal, da je Rusija v zadnjih šestih mesecih izgubila prednost. Kar 90 % izgub njihovih ekip za upravljanje dronov se zgodi med samim prihodom na fronto. Zaradi tega je morala Rusija v Doneck omejiti vojaške konvoje na največ dva tovornjaka skupaj, da bi zmanjšala opaznost.

Območje smrtonosnega delovanja dronov se je razširilo na 20 kilometrov globoko v rusko stran, kar hudo hromi njihovo logistiko. Ker Ukrajinci večinoma ne poskušajo napredovati, ampak se branijo, jim uničevanje oskrbovalnih linij prinaša ogromno prednost. Za razliko od ruske strani Ukrajina veliko bolj ceni življenja svojih vojakov in za evakuacijo ter dostavo zalog na fronto raje uporablja brezpilotna kopenska vozila.

Napadi klestijo ruski naftni posel

Tudi zunaj neposredne fronte Rusija trpi ogromno škodo zaradi ukrajinskih dronov srednjega dosega (od 50 do 300 km), katerih nabava je letos petkrat večja kot v celotnem letu 2024. Tarče so skladišča streliva, poveljniška mesta in radarski sistemi. Še večji udarec pa predstavljajo ukrajinski globinski udari, ki dosegajo gospodarske in vojaške cilje celo 2000 kilometrov stran od meje. To pomeni, da je kar 70 % ruskega prebivalstva znotraj dosega ukrajinskega orožja. V marcu je Ukrajina prvič izvedla več napadov z droni dolgega dosega kot Rusija. Med najodmevnejšimi uspehi sta napad na letalsko bazo Šagol v južnem Uralu 25. aprila, kjer so bila poškodovana štiri najboljša ruska bojna letala, in požig rafinerije nafte in črpalne postaje v Permu na Uralu začetek maja.

Po podatkih agencije Reuters so napadi na pristanišča in rafinerije prisilili Rusijo, da je v aprilu zmanjšala proizvodnjo nafte za 400 tisoč sodčkov na dan. Zelenski je poudaril, da po internih ruskih poročilih ključni izvozni pristanišči Novorosijsk in Ust-Luga delujeta 38 % oziroma 43 % pod svojimi zmogljivostmi. Kljub temu je skupni ruski izvoz nafte v aprilu padel le za 7 %, saj so se prihodki zaradi vojne z Iranom in posledičnega skoka cen skoraj podvojili.

Gasilci se borijo s posledicami ruskega raketnega napada v Dnipru, v katerem je bila hudo poškodovana večstanovanjska zgradba, v mestu pa je izbruhnilo več požarov. FOTO: Stringer Reuters

Nemogoča obramba ogromnega ozemlja

Zaradi prostranosti Rusije in načrtnega ukrajinskega uničevanja ruske protizračne obrambe je zaščita vseh pomembnih objektov postala misija nemogoče. Klasična teritorialna zračna obramba proti dronom ne deluje, obrambe neposrednega dosega pa na mnogih lokacijah preprosto nimajo. Medtem ko je Ukrajina razvila lovilne drone, ki ustavijo do 95 % ruskih napadov z droni Shahed, Rusija pri razvoju lastnih tovrstnih sistemov močno zaostaja.

Ali ti neuspehi pomenijo, da Putin izgublja vzvode za dosego svojih ciljev? Veliko bo odvisno od prihodnjih mesecev in od tega, ali bo Rusija našla odgovor na ukrajinsko tehnološko premoč v zraku ter ali sploh zmore zbrati sile za morebitno veliko poletno ofenzivo. Kot zaključuje vojaški analitik Seth Jones: »Težko je videti, kako bi se situacija za Rusijo lahko izboljšala. Poročila, ki jih v teh dneh prejema Putin, so precej turobna.«