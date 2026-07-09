Uradna Moskva je ostro obsodila sklepe nedavnega vrha Nata v Turčiji in opozorila, da bi sprejete odločitve lahko sprožile katastrofalne posledice. Odziv sledi napovedi zavezništva o novi vojaški pomoči Ukrajini in ponovni potrditvi zaveze skupni obrambi.

Tiskovna predstavnica ruskega ministrstva za zunanje zadeve Marija Zaharova je v izjavi za javnost poudarila, da prioritete Severnoatlantskega zavezništva ostajajo nespremenjene. Po njenih besedah so to militarizacija evropske celine, krepitev obrambnih zmogljivosti, priprave na oborožen spopad z Rusijo in nadaljnja pomoč Ukrajini. Izrazila je obžalovanje, da se strategi Nata niso ustavili in premislili o svojih ravnanjih, saj bi po njenem mnenju tako lahko preprečili sprejetje neodgovornih odločitev, ki ogrožajo ves svet.

Zaharova je izpostavila tudi domnevne razpoke med Združenimi državami Amerike in njihovimi zaveznicami. Omenila je nezadovoljstvo Washingtona, ker zaveznice ZDA domnevno niso ponudile zadostne podpore, ko je bilo to potrebno, pri čemer je izpostavila vprašanje Grenlandije, ki naj ne bi bilo rešeno v skladu z ameriškimi željami.

Mark Rutte med govorom na vrhu Nata v Turčiji, 8. julija 2026. FOTO: Umit Bektas Reuters

Milijarde za orožje

Članice Nata so sicer na vrhu Ukrajini obljubile 70 milijard evrov vojne pomoči za leto 2026, v zaključni deklaraciji pa so znova potrdile neomajno zavezanost načelu kolektivne obrambe iz 5. člena Severnoatlantske pogodbe. Poleg tega so predstavile sporazume o nabavi orožja v vrednosti vsaj 50 milijard ameriških dolarjev.

Nasprotno pa je generalni sekretar Nata Mark Rutte za tiskovno agencijo Reuters ocenil, da javna nesoglasja med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in drugimi voditelji zavezništva zgolj dokazujejo demokratično moč Nata. Ob tem je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu sporočil, da bi morali tudi v Rusiji bolj odprto razpravljati med seboj.