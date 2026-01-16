Rusija posvarila pred neupoštevanjem njenih interesov, tako pa gleda na Grenlandijo

Rusija izhaja iz predpostavke, da je Grenlandija del ozemlja Danske, je ob polemikah glede ameriških teženj po prevzemu arktičnega otoka danes povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ruski veleposlanik na Danskem je medtem obtožil zvezo Nato, da si prizadeva za militarizacijo območja Arktike. »Izhajamo iz predpostavke, da je Grenlandija ozemlje kraljevine Danske. Slišali smo izjave tako Dancev kot samih Grenlandcev, da Grenlandije nimajo namena prodati nikomur. Slišali smo tudi izjavo Washingtona, da pripravlja denarno ponudbo za pridobitev Grenlandije v takšni ali drugačni obliki,« je Peskov povedal po poročanju ruskih medijev, na katere se sklicuje srbska tiskovna agencija Tanjug.

Situacijo v zvezi z Grenlandijo, ki se je nedavno znašla v ospredju geopolitičnih razprav, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump večkrat izrazil namero po priključitvi otoka zaradi varnostnih interesov, je Peskov označil za »kontradiktorno, neobičajno in izredno«. »Razmere so nenavadne (...), po drugi strani pa je predsednik Trump sam dejal, da mednarodnega prava ne potrebuje,« je še dejal tiskovni predstavnik Kremlja. Ruski veleposlanik v Koebenhavnu Vladimir Barbin je medtem obtožil članice zveze Nato, vključno z Dansko, da si prizadevajo za militarizacijo Arktike. »Rusija nima agresivnih načrtov proti svojim arktičnim sosedam, jim ne grozi z vojaškimi ukrepi in ne poskuša zavzeti njihovega ozemlja,« je dejal Barbin, pri čemer je obtožil zaveznice v Natu, da s krepitvijo vojaške prisotnosti na Grenlandiji povečujejo napetosti.

Na ruskem zunanjem ministrstvu

Rusija je kot dolgoletna prevladujoča sila na območju Arktike večkrat posvarila pred neupoštevanjem njenih interesov na skrajnem severu, kjer se krepijo interesi svetovnih velesil zaradi potencialnih novih trgovskih poti, ki bi se po napovedih lahko vzpostavile ob taljenju ledu v Arktičnem oceanu. Na ruskem zunanjem ministrstvu so ob tem v četrtek zavrnili trditve o tem, da Rusija in Kitajska predstavljata varnostno grožnjo, kar so v zadnjih dneh ob polemikah glede ameriške namere po prevzemu Grenlandije poudarjali tako v ZDA kot v Evropi.