Rusija preizkuša sirene, pripravljene za 3. svetovno vojno: globalni konflikt naj bi bil »neizogiben«

Rusija je po vsej državi izvedla obsežen preizkus sistema za opozarjanje prebivalstva v izrednih razmerah. Sirene so se oglasile v vseh 11 časovnih pasovih, oblasti pa so ljudi pozvale, naj ob alarmu ostanejo mirni in spremljajo navodila prek televizije ali radijskega sprejemnika. Rusko ministrstvo za izredne razmere je pojasnilo, da je namen sistema hitro obveščanje prebivalstva ob morebitni nevarnosti ali izrednem dogodku naravnega ali človeškega izvora. Ko se zasliši sirena, morajo prebivalci po navodilih oblasti vključiti televizijo ali radio in počakati na uradne informacije.

V mestu Jekaterinburg je ena od televizijskih postaj med preizkusom prekinila redni program in prikazala opozorilo: »Pozor vsi! Sistem javnega obveščanja je v preizkusu. Ostanite mirni.« Preizkus je potekal v času, ko so geopolitične napetosti vse bolj zaostrene. Ruski državni mediji in propagandni kanali v zadnjih tednih vse pogosteje opozarjajo na možnost širšega svetovnega konflikta, ki ga povezujejo z vojno v Ukrajini in z vojaškimi napetostmi med ZDA, Izraelom in Iranom.

Ruska vojska kljub izgubam v Ukrajini obsežna?

V takšnem ozračju so se v ruskih državnih oddajah pojavile tudi ostre izjave o vojaškem ravnotežju med Rusijo in Združenim kraljestvom. Propagandist Vladimir Solovjov je v eni izmed oddaj razpravljal o velikosti britanske vojske in ob tem poudaril, da ima Rusija bistveno večje vojaške zmogljivosti. Po ocenah ruskih komentatorjev naj bi britanska vojska štela približno 75.000 vojakov, medtem ko Rusija razpolaga z okoli 1,5 milijona pripadnikov vojske, čeprav je v vojni v Ukrajini utrpela velike izgube. Solovjov je ob tem posmehljivo komentiral tudi možnost napotitve britanskih vojakov v Ukrajino v okviru morebitne mirovne misije. Po njegovih besedah bi bila takšna vojaška prisotnost hitro izpostavljena ruskim napadom.

Preizkus siren sicer uradno ni povezan z nobeno konkretno vojaško grožnjo, temveč je del rednih preverjanj pripravljenosti sistema za obveščanje prebivalstva. Kljub temu se je zgodil v času, ko so odnosi med Rusijo in zahodnimi državami zaradi vojne v Ukrajini in širših varnostnih napetosti najslabši v zadnjih desetletjih.